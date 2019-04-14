Як носити класичний тренч: стильний приклад Іванки Трамп

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Колаж LifeStyle 24

Дочка президента США Дональда Трампа вміє продемонструвати стриманий і елегантний стиль, який доповнює трендовими аксесуарами та перетворює класичний образ у яскравий та актуальний.

Цікаво спостерігати, як Іванка дає "друге дихання" речам базового гардероба. Знімки Іванки опублікувала одна з фан-груп в соціальній мережі Instagram.

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У суботу, 13 квітня, дочка Трампа потрапила в об'єктиви папараці в аеропорту Вашингтона. 37-річна Іванка одягнула бежевий довгий тренч з поясом на талії, під який приміряла звичайну білу сорочку, чорні штани та гостроносі балетки. Цікавим акцентом в образі стала шовкова хустка на шиї яскравих кольорів у тон сумки.

Жінка виглядала елегантно з прямим волоссям та нюдовим макіяж з легким акцентом на очах.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka

blog_ava
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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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