Як носити класичний тренч: стильний приклад Іванки Трамп

Дочка президента США Дональда Трампа вміє продемонструвати стриманий і елегантний стиль, який доповнює трендовими аксесуарами та перетворює класичний образ у яскравий та актуальний.

Цікаво спостерігати, як Іванка дає "друге дихання" речам базового гардероба. Знімки Іванки опублікувала одна з фан-груп в соціальній мережі Instagram.

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У суботу, 13 квітня, дочка Трампа потрапила в об'єктиви папараці в аеропорту Вашингтона. 37-річна Іванка одягнула бежевий довгий тренч з поясом на талії, під який приміряла звичайну білу сорочку, чорні штани та гостроносі балетки. Цікавим акцентом в образі стала шовкова хустка на шиї яскравих кольорів у тон сумки.

Жінка виглядала елегантно з прямим волоссям та нюдовим макіяж з легким акцентом на очах.



Іванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka



Іванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka



Іванка Трамп / Instgram / @alwaysivanka