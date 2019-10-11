Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин

Шкіряний одяг або з екошкіри став трендом 2019 роки. Відтак чи не всі модниці поквапились придбати хоча б одну річ з нових колекцій. Та з чим носити таке вбрання – журналісти LifeStyle 24 вирішили продемонструвати на прикладі представниць королівських родин.

Мабуть, всі звикли уявляти принцес у розкішних сукнях та елегантних костюмах. Однак сучасні представниці королівських родин також стежать за трендами, поповнюючи свій гардероб стильними новинками. Не оминають вони увагою і шкіряний одяг, який вміло поєднують із сорочками. Тож як представниці королівських родин перетворюють брутальний виріб на елегантний – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

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Меган Маркл

Дружина принца Гаррі полюбляє порушувати королівські правила та дивувати громадськість трендовим вбранням. Ще у 2018 році здивувала всіх під час поїздки до графства Сассекс, титул якого їм присвоїла королева Єлизавета ІІ. Перед камерами Меган Маркл постала у шкіряній спідниці темно-зеленого кольору та сорочці. Образ знаменита модниця доповнила туфлями на підборах, світлим пальтом і сумочкою.



Меган Маркл та принц Гаррі / Getty Images

Королева Летиція

Іспанська королева теж має у своєму гардеробі вбрання з екошкіри. Під час публічного виходу Летиція засвітилась у лосинах, які доповнила білою подовженою жилеткою з чорними ґудзиками від Massimo Dutti. У поєднанні з туфлями-човниками образ мав більш елегантний вигляд, а от з балетками – буденний.



Королева Летиція / Getty Images



Король Філіп VI і його дружина Летиція / Getty Images

Експериментувала королева і кілька років тому. У 2017-му Летиція вийшла до громадськості у шкіряній спідниці та стильній білій блузі зі смужками. Образ не втратив актуальності і сьогодні, тому будь-яка модниця може з легкістю повторити його.



Королева Летиція у 2017 році / Hello Magazine

Королева Нідерландів

Не менш ефектно виглядала і королева Нідерландів Максима. На зустрічі з підприємцями, яка відбулась у вересні 2019 року, вона постала перед камерами у шкіряних кюлотах та блузі в горошок. Образ Її Величність доповнила туфлями на підборах.



Королева Нідерландів Максима / Getty Images

Королева Йорданії

А от королева Ранія ще від весілля з Абдаллою ІІ намагається змінити звиклі стереотипи щодо дрес-коду. Йорданська красуня щоразу демонструє публіці трендові образи, не оминаючи увагою шкіряні вбрання. Так, на зустріч з мистецтвознавцями вона одягнула брутальну куртку в стилі рок-виконавців. Таке вбрання королева Йорданії доповнила класичними штанами та білою сорочкою з ледь помітною вишивкою.



Королева Ранія у галереї (лютий, 2019) / Instagram / @ queenrania

А під час міжнародної поїздки до Франції 48-річна королева Ранія засвітилась у стильному костюмі з екошкіри, який лише підкреслював її елегантність та витонченість. Її Величність одягнула піджак-сорочку із завуженою талією та пишну спідницю з мереживними вставками. Виглядала королева Ранія, як завжди, неперевершено.



Президентське подружжя Франції приймають короля та королеву Йорданії / Getty Images