Як носити сукні з 90-х: Белла Хадід показує на власному прикладі

Напередодні, 9 жовтня, Белла Хадід відсвяткувала своє 23-річчя. Для зустрічі з близькими друзями відома американська модель одягнула сукню у стилі 90-х.

Попри свій статус у світі моди для святкування 23-річчя Белла Хадід зібрала невелику компанію близьких друзів і рідних, запросивши їх в один з найпрестижніших ресторанів Нью-Йорка. Відзначати свій 23 день народження Белла Хадід вирішила у скромній сукні в стилі 90-х.

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Оксамитове плаття обтислого фасону підкреслило струнку фігуру моделі. Яскраві відтінки вбрання, які й нагадали про те, що стиль 90-х наразі займає перші сходинки трендів нового сезону, личили до її шоколадної засмаги, До крихітної сукні Белла взула масивні чоботи з пітона і підібрала волосся у хвіст. Її стильний образ довершили сережки-кільця з жовтого золота та невелика чорна сумка, яку вона тримала на плечі.



Белла Хадід / Getty Images