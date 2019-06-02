Як носити сукні з квітковим принтом: яскравий приклад Ольги Сумської

Кожна жінка прагне виглядати стильно та при цьому ніжно. В такому разі сукня з квітковим принтом ідеально підходить для світського виходу або ж навіть урочистого заходу. Це продемонструвала українська акторка Ольга Сумська.

День народження доньки

У мережі знаменитість опублікувала серію фото із дня народження старшої доньки Антоніни. На святкування зіркова матуся прийшла у міді-сукні з ніжним квітковим принтом та рукавом. До вбрання Ольга Сумська підібрала взуття на підборах та маленьку сумку малинового кольору.

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Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska



Сукня з квітковим принтом в гардеробі Ольги Сумської / Instagram / @olgasumska

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Конкурс краси Miss Blonde Ukraine

Однак не тільки сімейні заходи знаменита красуня відвідує у вбранні з квітковим принтом. Днями Ольга Сумська стала запрошеною гостею на Miss Blonde Ukraine. 52-річна білявка виглядала не менш розкішно. ніж конкурсантки, вбравши яскраву міді-сукню. До неї Ольга Сумська підібрала червоні туфлі на підборах і клатч.



Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska



Українська акторка на світському заході / Instagram / @olgasumska

День вишиванки

Національне вбрання Ольга Сумська теж обирає з рослинним орнаментом. Перед Днем вишиванки акторка продемонструвала три різні сукні з великими бутонами квітів. До них Ольга Сумська підібрала білі кросівки, які додали образу сучасності та буденності.



Вишиванки Ольги Сумської / Instagram / @olgasumska