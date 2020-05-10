Як носити традиційний український вінок в сучасному образі
Традиційний жіночий український головний убір – вінок. В Україні з давніх часів існували вікові, магічні, ритуальні, звичаєві вінки. Всього їх понад 77 видів. 24 канал вирішив показати, як поєднати традиційний вінок у сучасному образі.
Традиція плести вінки для прикраси сягає ще язичницьких, доісторичних часів. Вони були атрибутом обрядів весняного циклу й купальських ігрищ.
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Усього у вінку могло бути до 12 різних квіток. Кожна квітка мала свій символ:
- мак – квітка мрій, символ родючості, краси, молодості;
- ромашка – символ любові, ніжності, вірності;
- соняшник – відданість та вірність;
- волошки – символ людяності;
- мальва, півонію, ружа – симврли віри, надії, любові;
- м'ята – оберіг для дитини та її здоров'я;
- материнка – символ любові матері до дитини;
- лілея – дівочі чари, чистота, цнота;
- див’ясил – символ кореня дев’яти сил, який зміцнює та повертає здоров’я;
- безсмертник – символ здоров’я, загоює виразки та рани;
- хміль – гнучкість і розум;
- калина – краса та дівоча врода.
Український вінок / Фото: ck.ridna.ua
Пишний та великий вінок можна використати та доповнити образ для фотосесії. Він зробить акцент на очах та обличчі і підкреслить їх красу.
Для фотосесії / Фото: pinterest.com
Для фотосесії можна використати дуже великий вінок / Фото: pinterest.com
Для побачення варто обрати вінок-обруч, який буде підтримувати зачіску і надасть повноти образу.
Вінок для побачення / Фото: pinterest.com
На побаченні з вінком можна виглядати елегантно / Фото: pinterest.com
Наречена може підібрати вінок із живих квітів, який буде компонувати як з букетом, так і з весільною сукнею.
Для весільного образу / Фото: pinterest.com
Живі квіти доповнять образ нареченої / Фото: pinterest.com