Як обіграти класичний костюм: Мішель Обама додала блискучі елементи – фото

Колишня перша леді США Мішель Обама не припиняє вражати шанувальників своїми сміливими та стильними поєднаннями в одязі. Так, дружина Барака Обами організувала тур на підтримку своєї нової книги "Becoming" ("Становлення").

Мішель завітала в Ерікссон-Глоб, що у Стокгольмі. Для виступу Обама приміряла костюм світло-салатового кольору зі стразами і брошками на комірі від шведської марки Acne Studios.

Читайте також: В помаранчевому кроп-топі: Емілі Ратажковскі показала ідеальний прес на прогулянці – фото

Для яскравого акценту в образі колишня перша леді США обрала блискучі туфлі на підборах від Jimmy Choo та прикраси. Відтак дружина Барака вкотре підтвердила статус ікони стилю.



Мішель Обама / Getty Images



​Мішель Обама / Getty Images

Додамо, що усі шанувальники досі пам'ятають ефектний вихід Мішель у яскраво-жовтій шовковій сукні з розрізом від стегна і з ботфортами від бренду Balenciaga, висота яких сягала стегон.



​Мішель Обама / Getty Images