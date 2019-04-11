Як обіграти класичний костюм: Мішель Обама додала блискучі елементи – фото

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Мішель Обама
Мішель Обама / www.gettyimages.com

Колишня перша леді США Мішель Обама не припиняє вражати шанувальників своїми сміливими та стильними поєднаннями в одязі. Так, дружина Барака Обами організувала тур на підтримку своєї нової книги "Becoming" ("Становлення").

Мішель завітала в Ерікссон-Глоб, що у Стокгольмі. Для виступу Обама приміряла костюм світло-салатового кольору зі стразами і брошками на комірі від шведської марки Acne Studios.

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Для яскравого акценту в образі колишня перша леді США обрала блискучі туфлі на підборах від Jimmy Choo та прикраси. Відтак дружина Барака вкотре підтвердила статус ікони стилю.

Мішель Обама
Мішель Обама / Getty Images

Мішель Обама
​Мішель Обама / Getty Images

Додамо, що усі шанувальники досі пам'ятають ефектний вихід Мішель у яскраво-жовтій шовковій сукні з розрізом від стегна і з ботфортами від бренду Balenciaga, висота яких сягала стегон.

Мішель Обама
​Мішель Обама / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини США
Джерело: LifeStyle 24
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