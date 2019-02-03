Як одягатись на роботу в стилі Амаль Клуні: 10 яскравих ідей

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Як одягатись на роботу в стилі Амаль Клуні: 10 ідей
Як одягатись на роботу в стилі Амаль Клуні: 10 ідей / 24 канал

Успішний адвокат та матуся двійнят Амаль Клуні, яка встигає бути чудовою дружиною і кар’єристкою, 3 лютого святкує день народження. Знаменитості виповнюється 41 рік.

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні одягається лише в найкращих будинках моди, таких як Chanel, Dior, Isabella Allard, Louis Vuitton та багато інших. Зірка не боїться експериментувати як з класичними робочими образами, так і відвертими вечірніми. Її струнка фігура та загалом відмінний зовнішній вигляд дозволяє Амаль використовувати у "луках" різні фасони та відтінки одягу.

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На прикладі її публічних виходів пропонуємо взяти до уваги 10 найкращих образів Амаль Клуні, як красиво і стильно одягатись на роботу.


Амаль Клуні дуже пасує тепла і яскрава гама кольорів


Чарівна триколірна сукня ідеально підійшла для робочого "луку"


Амаль також давно є прихильнецию брючних костюмів


Малинове пальто квітковим принтом і штани в клітинку – відмінне поєднання


Легкий синій костюм поверх жовтої фуболки завжди є виграшним варіантом


Червона твідова сукня в стилі "Джекі Кенеді" сидить на Амаль просто ідеально


Невимушений весняний образ може виглядати неймовірно стильно

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Ніжна сукня з червоно-синім елементом чудово пасує до сумки та підборів таких же відтінків


Білий і витончений образ завжди можна розбавити акцентами червоного кольору


Ще один твідовий костюм Chanel ніколи не вийде з моди, як доводить Амаль

Теги: LifeStyle Стиль і мода Амаль Клуні
Джерело: 24 канал
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