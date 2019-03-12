Як підліток: епатажну співачку Cardi B підловили на публіці без макіяжу

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Cardi B без макіяжу
Cardi B без макіяжу / www.dailymail.co.uk

Знаменита зірка соціальних мереж та популярна співачка Cardi B (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) засвітилась на вулиці без макіяжу. Вона тільки-но повернулась з розкішного відпочинку у Мексиці та одразу потрапила під "приціл" папараці.

26-річна виконавиця виходила зі своєї машини у Нью-Йорку в оточенні багаточисельної охорони, як журналісти заскочили її в домашньому образі без макіяжу. Зірка була одягнута в синій спортивний костюм з білими кросівками, доповнивши свій look довгим і яскравим манікюром та сріблястими аксесуарами. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Cardi B без макіяжу / The Daily Mail

Однак її природня зачіска та обличчя без макіяжу здійснили справжній фурор в мережі! Адже Cardi B знаменита не лише своїми успішними синглами та скандальністю (її неодноразово викликали до суду через бійки), а й епатажним стилем, через що вона часто робить яскраві макіяжі та екстравагантні зачіски, які демонструє на концертах та в соціальних мережах. А цього разу вона схожа ледь не на підлітка – тоненькі брови, пухкі губи та шкіра без жодного натяку на грим.


Cardi B без макіяжу / The Daily Mail


Cardi B без макіяжу / The Daily Mail

Як виглядає зірка без макіяжу та з ним: фотопорівняння

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Cardi B Краса
Джерело: 24 Канал
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