Як після відмови Maruv обиратимуть представника України на Євробаченні 2019: пояснення НСТУ

Учасника від України на конкурсі Євробачення-2019 виберуть з-поміж майже усіх фіналістів Національного відбору. І той, хто поїде до Ізраїлю представляти Україну, зобов'язаний буде підписати такий же контракт, який пропонували Maruv.

Та перед прийняттям рішення потрібно проконсультуватися з Європейською мовною спілкою. Зокрема, щодо політизації процесу відбору в Україні. Про це членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександра Кольцова розповіла у коментарі 24 каналу.

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"Потім ми проведемо консультації з нашими юристами, поговоримо з представниками СТБ щодо їх рекомендацій, тому що це їхній продукт, їхнє шоу та їхнє жюрі. Затверджене і погоджене нами, звісно. І після цього ми поговоримо з менеджментом артистів (учасників Нацвідбору – 24). А потім приймемо рішення", – пояснила Кольцова.

Низка ЗМІ припускали, що Україну буде представляти Freedom jazz, оскільки колектив посів друге місце у загальному рейтингу. Олександра Кольцова зазначила, що це – цілком логічні припущення, але НСТУ з ними ще не спілкувалися.

Також вона додала, що обиратимуть серед усіх фіналістів. Однак, швидше за все, крім дуету "Анна-Марія".

"Там складніша історія і, я гадаю, що вона ще більш резонансна, ніж обставини MARUV. Ми всі це розуміємо", – зазначила Олександра Кольцова.

Чи відрізняється договір, який пропонували MARUV, від договору, що пропонували переможцям Нацвідборів у минулі роки?

Новим був тільки пункт про заборону виступати в Росії. До слова, лише на період проведення конкурсу. Решта пунктів, мовляв, у більшості є стандартними і погодженими з правилами Євробачення. Представниця Суспільного підтвердила, що MARUV погодилася відмовитися від виступів у Росії. Тобто, якраз у цьому пункті проблеми не було.

Чому раніше пункту про гастролі в Росії не було у договорі?

Причиною цього Кольцова назвала те, що артисти, які виступають в Росії, раніше не потрапляли до фіналу Нацвідбору. До договору пункт про гастролі у РФ додали аж після першого півфіналу. Коли виявилися фаворити відбору і стало очевидним, що українському суспільству і європейській спільноті треба буде давати пояснення з цього приводу.

Чи буде змінять договір для новообраного представника України на Євробаченні?

Будь-якому кандидату, який захоче представляти Україну на Євробаченні 2019, запропонують той самий договір, від якого відмовилася MARUV. Така позиція Суспільного.