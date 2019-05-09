Солодощі – улюблена їжа всіх дітей. Однак і вони можуть бути корисними, переконує світська левиця та бізнесвумен Кортні Кардашян. Для своїх нащадків 6-річної Пенелопи, 9-річного Мейсона та 4-річного Рейна вона готує корисні мафіни.

На початку квітня Кортні Кардашян запустила новий проект із назвою Poosh. Контент б'юті-платформи складається із новин про красу, здоровий спосіб життя, мотивацію та успіх. Зокрема, зірка реаліті-шоу залюбки ділиться секретами догляду за своїм тілом та кулінарними рецептами.

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Так, знаменита американка вирішила розповісти підписникам, як приготувати смачні та корисні мафіни. За словами Кортні Кардашян, страва неодмінно сподобається як дітям, так і дорослим.

Інгредієнти: 2 достиглі банани, 2 яйця, 1/4 склянки кленового сиропу, 2 чайні ложки ванільного цукру, 1 чашка несолодкого мигдального молока, 3/4 склянки кокосового йогурту, 3 чашки вівсяних пластівців без глютену, 2 чайні ложки розпушувача для тіста, 2 чайні ложки кориці, темний шоколад.

Як приготувати корисні мафіни: рецепт від Кортні Кардашян

1. У великій посудині подрібніть банани. Найкраще це зробити звичайною виделкою.

2. До отриманої маси додайте 2 яйця, кленовий сироп, молоко, кокосовий йогурт та ваніль. Все ретельно перемішайте за допомогою міксера.

3. До однорідної маси додайте вівсяні пластівці та перемішайте все. Після цього всипте у тісто розпушувач та корицю. Після цього додайте подрібнений шоколад (Кортні Кардашян обирає кондитерський шоколад круглої форми).

4. Візьміть форми для випікання кексів. Заповніть їх тістом, залишивши всього кілька міліметрів до кінця. Печіть мафіни упродовж 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смакуйте ласощі після охолодження.