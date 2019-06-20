Як приготувати лимонад з вишнями вдома: смачний рецепт

Лимонад – дуже популярний напій у спекотний літній день. Він і спрагу втамує, і наповнює організм енергією. Смачний лимонад можна зробити вдома самому.

Інгредієнти: – 1 великий лимон; – 2 великих апельсини; – 3-4 гілочки м'яти; Читайте також: Скуштуй літо: секрети приготування корисних смузі Вишневий сироп: – 1 л газованої води; – ягоди вишні чи черешні; – кубики льоду.

Рецепт вишневого лимонаду Рецепт приготування лимонаду з вишнями: 1. Добре помийте лимон і апельсини. Половину апельсина і четверту частину лимона наріжте скибочками. 2. З решти цитрусових вичавіть сік. 3. Влийте у глечик сік і 100 мл вишневого сиропу, додайте часточки лимона і апельсина. Сироп можна замінити звичайним варенням. 4. Розімніть в долонях листя м'яти. Додайте м'яту до соку і сиропу. 5. Покладіть в глечик половинки ягід вишні чи черешні. 6. Додайте лід. Кубики повинні заповнити половину глечика. 7. Іншу половину залийте газованою водою. 8. Якщо вам напій для вас закислий, можна додатково додати сироп.