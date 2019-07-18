Як приготувати мідії в томатному соусі: смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Канадський i український шеф-кухар колумбійського походження, суддя проекту "МастерШеф Україна" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками своїм рецептом найсмачніших мідій в мушлях в томатному соусі.

Натхненний іспанською кухнею Ектор Хіменес-Браво опублікував рецепт приготування мідій на своїй сторінці в Instagram.

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Мідії в томатному соусі: рецепт

Інгредієнти:

(кількість порцій: 3)



-Мідії в мушлях – 1 кг.

- Масло вершкове – 2 ст. ложки;

- Цибуля ріпчаста – 2 шт.

- Часник – 3 зубчики;

- Помідор – 700 гр.

- Вино біле сухе – 1/2 склянки;

- Зелень петрушки, кропу;

- Сіль;

- Перець чорний.

Рецепт приготування мідій в томатному соусі:

1) Мідії залити водою на годину, потім добре вимити з щіткою. Видалити бороду, якщо є.

2) Помідори опустити в киплячу воду. Зняти шкуру і розрізати на половинки.

3) Розтопити в сотейнику 2 столові ложки вершкового масла. Додати дрібно нарізану цибулю і обсмажити до прозорості. Додати дрібно нарізаний часник. Обсмажити 1 хвилину і додати помідори. Посолити. Перемішати і тушкувати без кришки на середньому вогні хвилин 10-12.

3) Після цього влити вино, поперчити і тушкувати на середньому вогні ще 2-3 хвилини. Додати нарізану зелень петрушки, перемішати.

4) Відразу додати мідії. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати поки всі мідії не розкриються.

Ектор додає, якщо якісь мідії не розкриваються зовсім, то їх необхідно викинути.

5) Подавати з підсмаженими на олії шматками багета.

¡Que aproveche, chicos! ("Удачі, друзі", – переклад з іспанської)



Ектор Хіменес-Браво / Instagram / @hectorjimenezbravo