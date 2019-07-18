Як приготувати мідії в томатному соусі: смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Канадський i український шеф-кухар колумбійського походження, суддя проекту "МастерШеф Україна" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками своїм рецептом найсмачніших мідій в мушлях в томатному соусі.
Натхненний іспанською кухнею Ектор Хіменес-Браво опублікував рецепт приготування мідій на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Що приготувати на сніданок швидко і легко – рецепти
Мідії в томатному соусі: рецепт
Інгредієнти:
(кількість порцій: 3)
-Мідії в мушлях – 1 кг.
- Масло вершкове – 2 ст. ложки;
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Часник – 3 зубчики;
- Помідор – 700 гр.
- Вино біле сухе – 1/2 склянки;
- Зелень петрушки, кропу;
- Сіль;
- Перець чорний.
Рецепт приготування мідій в томатному соусі:
1) Мідії залити водою на годину, потім добре вимити з щіткою. Видалити бороду, якщо є.
2) Помідори опустити в киплячу воду. Зняти шкуру і розрізати на половинки.
3) Розтопити в сотейнику 2 столові ложки вершкового масла. Додати дрібно нарізану цибулю і обсмажити до прозорості. Додати дрібно нарізаний часник. Обсмажити 1 хвилину і додати помідори. Посолити. Перемішати і тушкувати без кришки на середньому вогні хвилин 10-12.
3) Після цього влити вино, поперчити і тушкувати на середньому вогні ще 2-3 хвилини. Додати нарізану зелень петрушки, перемішати.
4) Відразу додати мідії. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати поки всі мідії не розкриються.
Ектор додає, якщо якісь мідії не розкриваються зовсім, то їх необхідно викинути.
5) Подавати з підсмаженими на олії шматками багета.
¡Que aproveche, chicos! ("Удачі, друзі", – переклад з іспанської)
Ектор Хіменес-Браво / Instagram / @hectorjimenezbravo