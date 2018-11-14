Як приготувати запіканку з куркою та овочами: рецепт смачної вечері

Якщо звичний гарнір та м'ясо вам вже набридли, час спробувати робити запіканки. Це чудова страва, що може поєднати корисні овочі та соковите м'ясо, що може сподобатися навіть затятим гурманам.

Кожна господиня має свій рецепт запіканки з овочами, адже до страви можна додавати улюблені інгредієнти. Журналісти LifeStyle 24 діляться одним із варіантів смачної вечері, який зможе повторити кожен.

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Як приготувати запіканку з овочами та м'ясом: рецепт



Запашна запіканка з куркою та овочами / www.eatingwell.com

Інгредієнти: курячий фарш – 700 г, цвітна капуста – 200 г, броколі – 200 г, квасоля стручкова – 200 г, помідори – 2 шт., цибуля, вершки – 220 мл, сир твердий – 200 г, борошно – 2 ст. л., спеції до смаку.

Цвітну капусту, броколі та квасолю наріжте і відваріть у соленій воді (взимку можна брати і готові заморожені овочі) упродовж 10 – 15 хвилин. Помідори очистіть від шкірки та поріжте кубиками.

На пательні обсмажте подрібнену цибулину та курячий фарш до повної готовності.

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Після цього приступіть до приготування соусу. Обсмажте борошно на вершковому маслі. Додайте вершки та добре все перемішайте до однорідної маси. Коли соус прогріється, всипте до нього тертий сир та перемішуйте суміш, поки він не розплавиться.

На змащену олією форму для випікання виставте половину овочів, на який висипте весь фарш та помідори. Зверху викладіть решту відварених овочів. Залийте все приготованим соусом. Випікайте страву упродовж 40 хвилин при температурі 220 градусів.