Як принц Гаррі та Меган Маркл вшанували пам'ять принцеси Діани на хрестинах: фотофакт

У суботу, 6 липня, відбулась довгоочікувана подія в королівській родині – хрестини маленького Арчі Харрісона. Принц Гаррі та Меган Маркл зробили церемонію закритою та поділились із прихильниками двома знімками. Однак на кадрах можна помітити, як герцоги вшанували пам'ять принцеси Діани.

Хрестини єдиного сина принца Гаррі та Меган Маркл привернули чималу увагу всіх світових ЗМІ. Герцоги Сассекські намагались не розголошувати деталей церемонії, яка пройшла у Віндзорському замку, однак журналісти все ж довідались чимало секретів. Зокрема, на хрестини щасливі батьки запросили тільки найближчих родичів, відтак на церемонії були присутні близько 25 людей.

Читайте також: Хрещення первістка Меган Маркл та принца Гаррі: деталі церемонії

Однак не минуло й доби, як герцоги Сассекські опублікували перші фото з хрестин. На спільному кадрі пильні користувачі мережі побачили, що принц Гаррі та Меган Маркл на святковій події не забули вшанувати пам'ять принцеси Діани.

Придивившись до спільного знімка, можна побачити, що позаду щасливих батьків позують леді Сара Маккоркодейл та баронеса Джейн Феллоуз – сестри Леді Ді. Вони стояли посередині поряд з Дорією Редлан, принцами Вільямом і Чарльзом. Таким чином подружжя відзначило їхню важливість на кадрі.



Хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі / Instagram / @ sussexroyal

Окрім цього, для знакового фото принц Гаррі та Меган Маркл обрали зелені меблі з королівської колекції. Саме їх принцеса Діана використала під час хрестин герцога Сассекського у 1984 році. Як і Леді Ді, Меган Маркл ніжно тримала сина на руках, показуючи його обличчя на камеру.



Офіційне фото з хрестин принца Гаррі / Twitter / @KensingtonRoyal

Що відомо про хрестини сина принца Гаррі та Меган Маркл? Маленького Арчі Харрісона похрестили у суботу, 6 липня 2019 року. Подія була заздалегідь анонсованою, проте поглянути на первістка герцогів Сассекських могли тільки запрошені гості. Меган Маркл та принц Гаррі подбали про приватність, тому церемонія пройшла у каплиці на території Віндзорського палацу, до якої мають доступ тільки члени королівської родини.



Перед хрестинами у ЗМІ подейкували, що хресними батьками Арчі стануть подруги Меган – Джессіка Малруні і Серена Вільямс, і друзі Гаррі – Марк Дайер і Маркус Андерсон. Однак представники королівської родини не підтвердили цієї інформації. На заході були присутні найближчі родичі пари, за винятком Її Величності. Королева Єлизавета ІІ не прийшла на хрестини через заплановану поїздку до Шотландії.