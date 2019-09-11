Як сестри: Еністон і Візерспун знялися для обкладинки глянцю з нагоди прем'єри спільного серіалу

Відомі голлівудські акторки стали зірками майбутньої прем'єри серіалу "Ранкове шоу", який вийде на стримінговому сервісі Apple TV+. З нагоди прем'єри, яка не за горами, 50-річна Дженніфер Еністон і 43-річна Різ Візерспун постали на обкладинці відомого журналу Entertainment Weekly.

Свіжі фото зірок з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

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Під час зйомки 50-річна Дженніфер Еністон, яка вже давно побудувала приголомшливу кар'єру в Голлівуді, зізналася, що зйомки в "Ранковому шоу" далися їй найважче з усіх.

Це одна з найскладніших робіт, що у мене були. Я знала, що впораюся із завданням, однак довелося добряче покопатися в собі, щоб відобразити непростий внутрішній світ моєї героїні. Вона збита з життєвого шляху. Після зйомок деяких сцен здавалося, що у мене їде дах,

– зізналася актриса.

На спільній обкладинці з зіркою фільму "Білявка в законі" Різ Візерспун Дженніфер Еністон постала у діловому образі. А її колега змінила імідж, після чого шанувальники зазначили, що схожість голлівудських акторок просто неймовірна.



Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Instagram / @entertainmentweekly

Як раніше повідомлялося, компанія Apple планує зняти 2 сезони, у кожному з яких буде по 10 епізодів. Серіал транслюватиметься лише на стримінговому сервісі Apple TV Plus. Прем'єра стрічки запланована на листопад 2019 року, проте про зйомки стало відомо ще в липні 2017 року.