Як сестри: Еністон і Візерспун знялися для обкладинки глянцю з нагоди прем'єри спільного серіалу

882 Читать новость на русском
Дженніфер Еністон і Різ Візерспун
Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Instagram / @justjared

Відомі голлівудські акторки стали зірками майбутньої прем'єри серіалу "Ранкове шоу", який вийде на стримінговому сервісі Apple TV+. З нагоди прем'єри, яка не за горами, 50-річна Дженніфер Еністон і 43-річна Різ Візерспун постали на обкладинці відомого журналу Entertainment Weekly.

Свіжі фото зірок з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

Читайте також: На Apple TV+ з’явився перший трейлер серіалу "Ранкове шоу" з Еністон та Візерспун

Під час зйомки 50-річна Дженніфер Еністон, яка вже давно побудувала приголомшливу кар'єру в Голлівуді, зізналася, що зйомки в "Ранковому шоу" далися їй найважче з усіх.

Це одна з найскладніших робіт, що у мене були. Я знала, що впораюся із завданням, однак довелося добряче покопатися в собі, щоб відобразити непростий внутрішній світ моєї героїні. Вона збита з життєвого шляху. Після зйомок деяких сцен здавалося, що у мене їде дах,
– зізналася актриса.

На спільній обкладинці з зіркою фільму "Білявка в законі" Різ Візерспун Дженніфер Еністон постала у діловому образі. А її колега змінила імідж, після чого шанувальники зазначили, що схожість голлівудських акторок просто неймовірна.


Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Instagram / @entertainmentweekly

Як раніше повідомлялося, компанія Apple планує зняти 2 сезони, у кожному з яких буде по 10 епізодів. Серіал транслюватиметься лише на стримінговому сервісі Apple TV Plus. Прем'єра стрічки запланована на листопад 2019 року, проте про зйомки стало відомо ще в липні 2017 року.

blog_ava
Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада підтримала законопроєкт
сьогодні
9069
Теги: LifeStyle Голлівуд Різ Візерспун Дженніфер Еністон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мільйонні статки, стриптизерки та літак для кішки: яким було життя Карла Лагерфельда
10 вересня 12:36 Мільйонні статки, стриптизерки та літак для кішки: яким було життя Карла Лагерфельда
3526
Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
9 вересня 16:01 Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
1792
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
9 вересня 14:02 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
4146
Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
9 вересня 12:00 Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
1250
"Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
9 вересня 10:45 "Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
Юлія Ліпенцева 2586
Новини
Більше новин
Залиште відгук