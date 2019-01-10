Як сестри: Різ Візерспун знялася у фотосесії мамою і донькою

Для оскароносної актриси фотосесії для глянців є звичною справою, однак спеціально для американського Vogue Різ Візерспун позувала перед камерою разом зі своєю мамою і 19-річною донькою.

Знаменита голлівудська акторка і продюсер Різ Візерспун прикрасила першу сторінку лютневого номера популярного глянцю. Однак найцікавіше заховалося всередині журналу. У фотосесії для Vogue також знялися мама і донька оскароносної актриси.

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Нові знімки, на яких постало три покоління сім'ї Візерспун, з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram. Також Різ дала інтерв'ю, в якому розповіла, чому вирішила зняти серіал про жінок і що думає про справу Гарві Вайнштейна.

Ми хотіли, щоб в центрі історії були тільки жінки. Мені набридло працювати над фільмами, де я була єдиною жінкою в головній ролі. Просто нудило вже читати сценарії тільки з однією жіночою роллю, та ще й погано прописаною. А найжахливіше те, що всі актриси міста все одно хотіли б отримати цю роль, тому що вибирати особливо немає з чого,

– зізналася Різ Візерспун.



Різ Візерспун / Instagram / @voguemagazine



Різ Візерспун для Vogue / Instagram / @voguemagazine

Варто нагадати, у 2017 році на великий екран вийшов серіал "Велика маленька брехня", у якому 42-річна акторка зіграла одну з головних ролей і стала співпродюсером проекту, автором якого є Джин-Марк Валлі.