Як стильно носити червоний жакет: casual-образ від Пенелопи Крус

Акторка Пенелопа Крус, яка прибула на Венеційський кінофестиваль, щоб представити фільм "Осина мережа", продемонструвала стильний образ під час денного виходу.

Пенелопа Крус потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки околицями міста. Для виходу акторка одягнула короткий двобортний жакет від Chanel, який поєднала з блакитними джинсами-кльош, чорно-червоною сумкою Chanel і чорними босоніжками на підборах.

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Завершенням яскравого денного образу Пенелопи стали розкішні локони, легкий макіяж і широка тепла усмішка людям довкола. Так, look Крус не є дешевим через одяг люксових брендів. Однак такий самий "аутфіт" може повторити кожен, адже навіть демократичні марки пропонують не менш стильні та якісні альтернативи та елементи базового гардероба.



Пенелопа Крус / Getty Images

На Венеційському кінофестивалі акторка вже представила фільм "Осина мережа" (Wasp Network), у якому вона зіграла одну з головних ролей, і дала декілька інтерв'ю ЗМІ.

В одному з них Пенелопа прокоментувала залежність молоді від сучасних гаджетів: "Мені б хотілося, щоб ми якомога довше пожили в 90-е, тому що мені здається, що все розвивається дуже швидко, і ми зовсім не готові до таких темпів".



Пенелопа Крус / Getty Images