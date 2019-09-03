Як стильно носити червоний жакет: casual-образ від Пенелопи Крус

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / www.gettyimages.com

Акторка Пенелопа Крус, яка прибула на Венеційський кінофестиваль, щоб представити фільм "Осина мережа", продемонструвала стильний образ під час денного виходу.

Пенелопа Крус потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки околицями міста. Для виходу акторка одягнула короткий двобортний жакет від Chanel, який поєднала з блакитними джинсами-кльош, чорно-червоною сумкою Chanel і чорними босоніжками на підборах.

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Завершенням яскравого денного образу Пенелопи стали розкішні локони, легкий макіяж і широка тепла усмішка людям довкола. Так, look Крус не є дешевим через одяг люксових брендів. Однак такий самий "аутфіт" може повторити кожен, адже навіть демократичні марки пропонують не менш стильні та якісні альтернативи та елементи базового гардероба. 

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

На Венеційському кінофестивалі акторка вже представила фільм "Осина мережа" (Wasp Network), у якому вона зіграла одну з головних ролей, і дала декілька інтерв'ю ЗМІ.

В одному з них Пенелопа прокоментувала залежність молоді від сучасних гаджетів: "Мені б хотілося, щоб ми якомога довше пожили в 90-е, тому що мені здається, що все розвивається дуже швидко, і ми зовсім не готові до таких темпів".

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

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Теги: LifeStyle Пенелопа Крус Стиль і мода Голлівуд Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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