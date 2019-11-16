Як стильно носити сірий костюм: приклад дизайнерки Вікторії Бекхем

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем часто для публічних виходів одягає вбрання власного бренду та демонструє, як можна яскраво і стильно міксувати різні елементи гардероба.

Вікторія Бекхем одягнула елегантний костюм зі спідницею, яка має звабливий розріз, коли приїхала на станцію Gare du Nord у Парижі у п’ятницю, 15 листопада.

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Дизайнерка поєднала сіре вбрання з біло-чорною блузою та бордовою прикрасою на шиї, яка нагадує квітку.

Вікторія створила приголомшливий ансамбль завдяки ефектним аксесуарам. Свій образ британка доповнила фіолетовою сумкою від Hermes і такого ж кольору човниками на високих підборах. У схожих "аутфітах" досить складно поєднати різні кольори, щоб вони разом дивилися розкішно. Але у Бекхем це вийшло на відмінно.

Завершують look дизайнерки сонцезахисні окуляри, насичений макіяж і низький хвіст.

​Вікторія Бекхем / Getty Images



Вікторія Бекхем / Getty Images