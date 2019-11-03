Як стильно одягнутися вагітним: три ніжні casual-образи від моделі Бар Рафаелі

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Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка незабаром стане мамою втретє, демонструє, як можна одягатися вагітним стильно і комфортно.

На своїй сторінці в інстаграмі Бар Рафаелі показала три нові образи для прогулянок. Зауважимо, що такі вбрання жінка може одягати і після народження дитини, адже вони не є обтислими та можуть виглядати ідеально на будь-якій фігурі.

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Флористичний принт

Перший ніжний і романтичний look вагітної Рафаелі складається з легкої необлягаючої сукні молочного відтінку з квітковим принтом. Влітку плаття можна доповнити зручними босоніжками, а восени, як зробила Бар, завершити "аутфіт" чорними ботфортами та зібрати волосся у пучок.

Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Акцент на колір

Для вечірнього виходу Бар Рафаелі приміряла чарівну чорно-червону сукню довжини максі також з рослинним принтом. На завершення – малинова помада, яка зробила акцент на губах моделі.

Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Легкість і простота

Ведуча міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 для денних виходів одягається так, щоб вона почувалася зручно і комфортно. Водночас плаття у стилі бохо роблять образ стильним та ідеально пасують для літніх прогулянок.

Додамо, що 34-річна знаменитість, яка у 2016 році народила першу дочку Лів та наступного року дівчинку Ель від чоловіка Аді Езри, розповіла про свою третю вагітність у ролику в Instagram. "Упс, я знову зробила це", – з гумором додала Бар Рафаелі.

Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові мами Мода Стиль і мода
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