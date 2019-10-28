Як стильно виглядати на Геловін: приклад учасників шоу "Танці з зірками 2019"

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"Танці з зірками 2019" 10 випуск: учасники шоу
"Танці з зірками 2019" 10 випуск: учасники шоу / Instagram / @tanci1plus1

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають містичне свято Геловін. Традиції американців вже кілька років повторюють в Україні, а в цей вечір влаштовують грандіозні костюмовані вечірки. Тож які костюми можна приміряти на Геловін – дивіться у підбірці фото з містичного вечора на "Танцях з зірками 2019".

Як відомо, 27 жовтня в Україні пройшов один з найбільш непередбачуваних випусків проєкту "Танці з зірками 2019". Шоу пройшло у стилі Геловіну, а учасники приголомшили неймовірними перевтіленнями. Так, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар перетворились у закоханих зомбі, які вирішили одружитись, Євген Кот та Ксенія Мішина – у змія та Єву, а Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова – героїв мультфільму "Таємниця Коко". 

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 10 випуск: містичні постановки та перевтілення у стилі Геловіну

Та не тільки учасники вийшли у прямий ефір в містичних образах. Судді та ведучі також приголомшили глядачів несподіваними перевтіленнями, які можна повторити на Геловін. Як зірки виглядали в 10 випуску "Танців з зірками 2019" – дивіться у матеріалі LifeStyle 24. 

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Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

MARUV – Медуза Горгона

Зіркові судді шоу

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук

Даніель Салем та Юлія Сахневич

Євген Кот та Ксенія Мішина

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Олена Кравець

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Геловін
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