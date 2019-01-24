Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей

Модниці часто не люблять зиму, адже в цю пору року потрібно обирати: комфорт чи ефектність. Однак і в теплому вбранні можна виглядати стильно і привабливо – доводять українські та голлівудські знаменитості.

Всі дівчата прагнуть виглядати розкішно за будь-яких погодних умов. У розпал зими журналісти LifeStyle 24 підібрали для вас яскраві приклади, які доведуть, що зимові речі теж можуть бути стильно.

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Оля Цибульська

Трендом зими 2019 року є штучне хутро. Тому знаменитості, які виступають проти насилля над тваринами, всіляко підтримують модний стиль, демонструючи яскраві приклади еко-шуб. До цієї хвилі долучились і вітчизняні модниці. Зокрема, співачка Оля Цибульська придбала у Львові зелену шубку, якою з легкістю доповнює як елегантний образ, так і спортивний.



Оля Цибульська у шубі зі штучного хутра / Instagram / @cybulskaya



Співачка Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Фріда Аасен

Популярна модель Фріда Аасен теж поповнила свій гардероб стильною еко-шубкою. До світлого верхнього одягу вона підібрала трендові чоботи на підборах та завужені штани. Сумочка від Chanel додала образу манекенниці розкоші.



Модель Фріда Аасен засвітила зимовий образ / Instagram / @frida_aasen

К'яра Ферраньї

Італійська блогерка К'яра Ферраньї теж долучилась до поціновувачів еко-шуб. В її гардеробі є вже кілька таких виробів, які неймовірно пасують італійській зірці.



Італійська блогерка засвітила зимове вбрання / Instagram / @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Меланія Трамп

Ще одним трендом сезону є теплі гольфи з широким хомутом. Такий одяг стильно підійде як до штанів, так і до спідниці. Модний тренд залюбки повторює перша леді США Меланія Трамп. На урочисте відкриття ялинки вона вийшла до американців у білому пальті, гольфі та чоботах. Виглядала Меланія Трамп дуже стильно, що відзначили і модні критики.



Меланія Трамп на відкритті головної ялинки / Getty Images



Меланія Трамп у зимовому вбранні / Getty Images

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Наталія Могилевська

Подібний образ засвітила співачка Наталія Могилевська. Взимку артистка прогулялась вулицею Києва у білому пальті, плісированій спідниці та стильних чоботах.



Наталія Могилевська показала зимовий образ / Instagram / @ nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська приміряла трендове вбрання / Instagram / @ nataliya_mogilevskaya

Лілія Ребрик

Ще одним трендом 2019 року стали пуховики oversize. Таке вбрання вподобала телеведуча Лілія Ребрик. У її гардеробі вже є пуховик срібного та жовтого кольорів. Верхній одяг вона поєднує з джинсами та зручним взуттям.



Телеведуча Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik



Зимовий стиль Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Аріана Гранде

А от одна з найпопулярніших співачок світу Аріана Гранде стильно поєднала пуховик з міні-сукнею та ботфортами. Виглядала зірка дуже ефектно.



Аріана Гранде / Instagram / @trendingdesigner