Як студентка коледжу: 54-річна Сара Джесіка Паркер прогулялась Нью-Йорком

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Сара Джесіка Паркер в Нью-Йорку
Сара Джесіка Паркер в Нью-Йорку / www.dailymail.co.uk

Знаменита кіноактриса з серіалу "Секс і місто" часто дивує своїх прихильників яскравими та стильними образами, незважаючи на свій вік. Цього разу вона перевершила саму себе, обравши одяг в стилі студентки коледжу.

На The Daily Mail залишили декілька фотографій, як цими днями вона гуляла мегаполісом під парасолькою та зустріла свою подругу. За розмовую папараці і підхопили Паркер в молодіжному вбранні.

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Сара Джесіка одягнула вузькі джинси оливкового кольору з лосинами під низом, світло-сіру кофту, сірі кросівки та чорний рюкзак, який вона одягнула на плече. Street-style образ вона доповнила окулярами з чорною оправою та прикрасами на шиї. Парасолю Паркер теж підібрала в тон – сіру в чорно-рожеву полоску.


Сара Джесіка Паркер в Нью-Йорку / The Daily Mail


Сара Джесіка Паркер в Нью-Йорку / The Daily Mail


Сара Джесіка Паркер в Нью-Йорку / The Daily Mail

Куди направлялась зірка – невідомо, але такий образ 54-річної актриси точно не залишив байдужими мільйонів фанатів.

Хто така Сара Джесіка Паркер?Акторка, відома головними ролями у фільмах "Усі дороги ведуть до Риму", "Кохання та інші неприємності", "Куди поділись Моргани", "Я не знаю, як вона робить це", "Випробування", "Кімната нагорі" тощо. Знаковою для Сари Джесіки Паркер була участь у серіалі "Секс і місто". Запальну білявку Кері Бредшоу вподобали всі глядачі, а саму акторку почали порівнювати з цим персонажем. Щодо особистого життя, Сара Джесіка Паркер з 1997 року є дружиною актора Метью Бродеріка. Разом із чоловіком вона виховує 3 дітей.

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Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
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