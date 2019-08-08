Як створити стильні образи із базового гардероба: 10 ідей від Розі Хантінгтон-Уайтлі

32-річна популярна британська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі приголомшує своїм стилем та любов'ю до б'юті-експериментів. У соціальних мережах, де за зіркою стежать близько 10 мільйонів користувачів, вона регулярно робить підбірки образів, які можна повторювати щодня.

Нову "десятку" стильних та актуальних "аутфітів" Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, свої образи на кожен день Хантінгтон-Уайтлі створює, зважаючи на тренди кожного сезону. У підбірці можна побачити довгу шовкову спідницю у поєднанні з over-size сорочкою, вбрання із екошкіри, джинси з високою талією, шорти у стилі велосипедок та геометричне взуття.

Чимало total looks підготувала супермодель у білому та чорних кольорах. Цікаво те, що всі образи мають об'ємні елементи, адже стилісти не рекомендують підкреслювати відразу "все". До прикладу, обтисла сукня-міні з глибоким декольте – явний антитренд. Натомість Розі демонструє, як можна виглядати елегантно та стильно під різні виходи.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Цікавою стала й підбірка образів у чорному кольорі. Перший total black look модель розбавила білою сумкою, у другому – зробила акцент на екошкіру, для третього підібрала жакет нюдового кольору.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Наостанок Розі Хантінгтон-Уайтлі підготувала яскравий образ на вечір з плісированою сукнею лососевого кольору, яку доповнила білими босоніжками та сумкою.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw