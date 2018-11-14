Як святкував свої 70 принц Чарльз: перші фото іменинника та інших членів королівської сім’ї

У середу, 14 листопада, герцог Уельський святкував своє 70-річчя. В мережі з’явились перші фото сина королеви Єлизавети ІІ принца Чарльза, його дружини Камілли Паркер Боулз та інших членів королівської сім’ї.

Фото іменинника принца Чарльза та його дружини Камілли Паркер Боулз з’явилось на офіційній сторінці Clarence House в Instagram. Світлина була зроблена в день народження герцога перед тим, як подружжя відправилось на святкування у Букінгемський палац.

Читайте також: Принцу Чарльзу – 70! В мережі з’явились зворушливі кадри з його життя: відео

На урочистий прийом принц Чарльз та Камілла вибрали наряди в одній кольоровій гамі – костюм герцога та сукня герцогині були насиченого синього кольору, який так любить монарша сім’я. Герцог Уельський позував перед камерою з кумедною різнокольоровою кулькою, на якій виднілась цифра "70". Чарльз був у чудовому настрої.



Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз / Getty Images

На офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter з’явилось привітання, яке королева Єлизавета ІІ адресувала своєму старшому синові.

Це щастя, коли мати може оголосити тост своєму синові на його 70-річчя. Це означає, що ти жила досить довго і своїми очима бачила, як твоя дитина зростає,

– сказала королева.

На вечірнє святкування дня народження принца Чарльза інші члени монаршої сім’ї під’їжджали один за одним окремими автівками. Папараці вдалось сфотографувати Меган Маркл та Кейт Міддлтон по дорозі до Букігнемського палацу. Волосся Меган було акуратно підібране вверх, а на вухах виблискували великі діамантові сережки. Можна помітити, що дружина принца Гаррі для світського заходу обрала сукню темного кольору.

Кейт Міддлтон для святкової вечері теж одягнула коштовний аксесуар – діамантові сережки, але нарядилась у сукню рожевого кольору. Вечірня зачіска лише підкреслила красиві вилиці герцогині, які яскраво сяяли.