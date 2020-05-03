Як тепер виглядають зірки українського серіалу "Роксолана": ностальгійні фото

Мабуть, всім відома знаменита історія про Роксолану, яка потрапила у гарем турецького султана. Наприкінці 90-их про цю героїню говорили чи не всі українські кіномани, адже на екрани вийшов популярний серіал "Роксолана". Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, як змінились актори кінострічки через більше, як 20 років.

Перші епізоди серіалу "Роксолана" вийшли на екран у 1996-му, передає 24 канал. Тоді, у перші роки незалежної України, це було справжнім проривом! Розкішні костюми шили на ентузіазмі, а актори настільки вжились у героїв української драми, що підкорили серця всіх глядачів.

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З того часу минуло 24 роки, а серіал і досі є одним із улюблених не тільки для кіноманів, але й для зірок кінострічки. Так, головна акторка проєкту Ольга Сумська, з якою і асоціюється "Роксолана", залюбки повертається до цього образу. У мережі вона неодноразово демонструвала кадри, на яких поставала у вбранні своєї героїні Насті Лісовської.

Та як тепер виглядають усі актори з серіалу "Роксолана" – дивіться у добірці фото.

Роксолана / Ольга Сумська

Сулейман / Анатолій Хостікоєв

Валіде / Тетяна Назарова

Ібрагім-паша / Рафаель Котанджян

Лісовська / Раїса Недашківська

Саті-паша / Віталій Борисюк

На жаль, у квітні 2019 року помер актор Петро Бенюк. У серіалі "Роксолана" він грав роль Кизляра-аги.