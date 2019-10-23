Як Тіна Кароль та інші учасники "Танців з зірками 2019" виглядали у дитинстві: чарівні фото

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Як учасники "Танців з зірками 2019" виглядали у дитинстві
Як учасники "Танців з зірками 2019" виглядали у дитинстві / Instagram / @tina_karol

Популярне шоу "Танці з зірками 2019" підкорило українців ніжними постановками та незвичними темами ефірів. Однак днями прихильники проєкту змогли ще й побачити, як їхні кумири виглядали у дитинстві.

Новий 9 випуск шоу "Танці з зірками 2019" зачарував мережу. У прямому ефірі учасники проєкту поділились своїми спогадами про дитинство та станцювали з маленькими помічниками. Зіркові пари не приховували, що з трепетом готувались до виходу на паркет, адже їм довелось власні історії пережити перед камерами. Такий особливий ефір викликав жваве обговорення, а глядачі і досі переглядають постановки своїх кумирів. 

Дивіться також: "Танці з зірками 2019" 9 випуск: щемливі історії з дитинства і виступи з маленькими танцівниками

Однак після шоу організатори "Танців з зірками 2019" підігріли цікавість до випуску, показавши досі архівні кадри учасників проєкту. На фото знаменитості, які зараз підкорюють паркет, готуються до свят, грають або ж тренуються, як прима-балерина Катерина Кухар. Серед тих, хто потрапив до чарівної фотопідбірки – співачка Тіна Кароль, яка є ведучою шоу, її колега Юрій Горбунов, всі судді проєкту та деякі з учасників. Тож як знаменитості виглядали у ранні роки – дивіться у матеріалі. 

Ведучі шоу

Тіна Кароль у дитинстві
Тіна Кароль у дитинстві / Instagram / @tanci1plus1

Юрій Горбунов у дитинстві
Юрій Горбунов у дитинстві / Instagram / @tanci1plus1

Судді шоу "Танці з зірками 2019"

Владислав Яма
Хореограф Влад Яма / Instagram / @tanci1plus1

Прима-балерина Катерина Кухар
Прима-балерина Катерина Кухар / Instagram / @tanci1plus1

Хореограф Франциско Гомес
​Хореограф Франциско Гомес / Instagram / @tanci1plus1

Учасники проєкту 

Анна Різатдінова
Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова / Instagram / @tanci1plus1

Ксенія Мішина
​Акторка Ксенія Мішина / Instagram / @tanci1plus1

Людмила Барбір
Телеведуча Людмила Барбір / Instagram / @tanci1plus1

Володимир Остапчук
Телеведучий Володимир Остапчук / Instagram / @tanci1plus1

Даніель Салем у дитиенстві
Ресторатор і ведучий Даніель Салем у дитинстві / Instagram / @tanci1plus1

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Тіна Кароль
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