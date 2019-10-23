Як Тіна Кароль та інші учасники "Танців з зірками 2019" виглядали у дитинстві: чарівні фото

Популярне шоу "Танці з зірками 2019" підкорило українців ніжними постановками та незвичними темами ефірів. Однак днями прихильники проєкту змогли ще й побачити, як їхні кумири виглядали у дитинстві.

Новий 9 випуск шоу "Танці з зірками 2019" зачарував мережу. У прямому ефірі учасники проєкту поділились своїми спогадами про дитинство та станцювали з маленькими помічниками. Зіркові пари не приховували, що з трепетом готувались до виходу на паркет, адже їм довелось власні історії пережити перед камерами. Такий особливий ефір викликав жваве обговорення, а глядачі і досі переглядають постановки своїх кумирів.

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Однак після шоу організатори "Танців з зірками 2019" підігріли цікавість до випуску, показавши досі архівні кадри учасників проєкту. На фото знаменитості, які зараз підкорюють паркет, готуються до свят, грають або ж тренуються, як прима-балерина Катерина Кухар. Серед тих, хто потрапив до чарівної фотопідбірки – співачка Тіна Кароль, яка є ведучою шоу, її колега Юрій Горбунов, всі судді проєкту та деякі з учасників. Тож як знаменитості виглядали у ранні роки – дивіться у матеріалі.

Ведучі шоу



Тіна Кароль у дитинстві / Instagram / @tanci1plus1



Юрій Горбунов у дитинстві / Instagram / @tanci1plus1

Судді шоу "Танці з зірками 2019"



Хореограф Влад Яма / Instagram / @tanci1plus1



Прима-балерина Катерина Кухар / Instagram / @tanci1plus1



​Хореограф Франциско Гомес / Instagram / @tanci1plus1

Учасники проєкту



Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова / Instagram / @tanci1plus1



​Акторка Ксенія Мішина / Instagram / @tanci1plus1



Телеведуча Людмила Барбір / Instagram / @tanci1plus1



Телеведучий Володимир Остапчук / Instagram / @tanci1plus1



Ресторатор і ведучий Даніель Салем у дитинстві / Instagram / @tanci1plus1