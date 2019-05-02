Як це може подобатись? – Оля Полякова розкритикувала звабливе вбрання Кім Кардашян

Співачка Оля Полякова вирішила не тільки вести свій блог у соціальній мережі, але й зазирати, як це роблять американські Instagram-діви. Зокрема, Кім Кардашян. Однак побачене аж ніяк не вразило українську співачку, а навпаки – розчарувало.

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та успішний блогер Кім Кардашян тепер тільки пожинає плоди своєї праці. Щороку американка збагачується на кілька мільйонів доларів завдяки її сторінці в Instagram, за якою стежать понад 136 мільйонів людей у всьому світі. Відтак Кім Кардашян часто публікує рекламні дописи та хизується своїми пишними формами в приталеному вбранні.

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Днями знаменитість опублікувала серію звабливих фото, на яких постала у лосинах та кофті з незвичним принтом. Приталене вбрання вигідно підкреслило фігуру Кім Кардашян, що сподобалось понад 1,5 мільйона підписників її блогу.

Однак, як виявилось, такі фото не всім до вподоби. Харизматична Оля Полякова вирішила прокоментували образ Кім Кардашян, який викликав такий фурор у мережі. Артистка гостро розкритикувала американку та заявила, що така людина не може диктувати світову моду.

Ви мене вибачте, але по-моєму це... Ну як це може подобатися, як це може бути модно, і ще й диктувати моду?

– заявила Оля Полякова.

Це не вперше Оля Полякова публічно дає своєрідну оцінку побаченому. Нещодавно співачка переглянула проект "Холостяк-9" та заявила, що патріархат вже давно закінчився, тому саме шоу є огидним і таким, що принижує гідність жінок.