Як цукерочка: Джамала показала стильний образ на Нацвідборі Євробачення-2019

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

9 лютого проходить перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Так, за право представити Україну борються 8 виконавців: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Серед членів журі Національного відбору Євробачення-2019, які обиратимуть представника від України, стали Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

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Для першого Нацвідбору переможниця Євробачення-2016 Джамала одягнула яскраву рожеву сукню, яка нагадує різдвяну цукерку.

Українська співачка зазначила, що буде об'єктивною і хоче побачити комплексну людину, яка бореться за перемогу.

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Джамала на першому Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот

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Джамала на першому Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот

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Теги: LifeStyle Новини культури Євробачення 2019 Євробачення Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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