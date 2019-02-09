Як цукерочка: Джамала показала стильний образ на Нацвідборі Євробачення-2019
9 лютого проходить перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Так, за право представити Україну борються 8 виконавців: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.
Серед членів журі Національного відбору Євробачення-2019, які обиратимуть представника від України, стали Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.
Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2019 від України: онлайн-трансляція першого півфіналу
Для першого Нацвідбору переможниця Євробачення-2016 Джамала одягнула яскраву рожеву сукню, яка нагадує різдвяну цукерку.
Українська співачка зазначила, що буде об'єктивною і хоче побачити комплексну людину, яка бореться за перемогу.
Джамала на першому Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот
Джамала на першому Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот