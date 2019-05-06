Як цукерочка: Кеті Перрі блиснула ногами у яскравій сукні – фото

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Кеті Перрі
Кеті Перрі / www.gettyimages.com

Популярна співачка Кеті Перрі прийшла на розважальне телешоу American Idol, де вона посідає одне з суддівських крісел, у дуже яскравому та ефектному образі.

34-річна співачка продемонструвала стрункі ноги у міні-сукні, що розшита паєтками кольорами веселки, з колекції бренду Ashish. Ціна плаття сягає двох тисяч доларів. 

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Завершили образ босоніжки на масивних підборах, золоті сережки та яскравий макіяж з акцентом на червоних блискучих губах.

Кеті Перрі
Кеті Перрі / Getty Images

Кеті Перрі
Кеті Перрі / Getty Images

Кеті Перрі
Кеті Перрі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кеті Перрі Музика
Джерело: LifeStyle 24
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