Як цукерочка: Кеті Перрі блиснула ногами у яскравій сукні – фото
Популярна співачка Кеті Перрі прийшла на розважальне телешоу American Idol, де вона посідає одне з суддівських крісел, у дуже яскравому та ефектному образі.
34-річна співачка продемонструвала стрункі ноги у міні-сукні, що розшита паєтками кольорами веселки, з колекції бренду Ashish. Ціна плаття сягає двох тисяч доларів.
Читайте також: Білявка Кеті Перрі приміряла пін-ап сукню українського дизайнера для червоної доріжки: фото
Завершили образ босоніжки на масивних підборах, золоті сережки та яскравий макіяж з акцентом на червоних блискучих губах.
Кеті Перрі / Getty Images
Кеті Перрі / Getty Images
Кеті Перрі / Getty Images
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі