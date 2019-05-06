Як цукерочка: Кеті Перрі блиснула ногами у яскравій сукні – фото

Популярна співачка Кеті Перрі прийшла на розважальне телешоу American Idol, де вона посідає одне з суддівських крісел, у дуже яскравому та ефектному образі.

34-річна співачка продемонструвала стрункі ноги у міні-сукні, що розшита паєтками кольорами веселки, з колекції бренду Ashish. Ціна плаття сягає двох тисяч доларів. Читайте також: Білявка Кеті Перрі приміряла пін-ап сукню українського дизайнера для червоної доріжки: фото Завершили образ босоніжки на масивних підборах, золоті сережки та яскравий макіяж з акцентом на червоних блискучих губах.

Кеті Перрі / Getty Images

Кеті Перрі / Getty Images

Кеті Перрі / Getty Images