Як у Кендалл Дженнер: Тейлор Лотнер пожартував зі своєї зачіски у фільмі "Сутінки"

Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер, який зіграв перевертня Джейкоба, згадав про десяту річницю вампірської саги.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Тейлор опублікував колаж, на якому зображена супермодель Кендалл Дженнер і актор, коли грав Джейкоба.

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Тоді Тейлор повстав перед глядачами з довгим та розпущеним волоссям. Якщо придивитися до двох фото, можна підкреслити схожість між моделлю і Лотнером.

Минуло 10 років з моменту, як на екрани вийшли "Сутінки". Хочу подякувати кожному фанату, який підтримав франшизу, а також Кендалл Дженнер, яка стала натхненням для моєї зачіски в далекому 2007 році. Спасибі, Кендалл,

– жартома підписав знімок Тейлор.

Колаж став порівнянням "Очікування" того, як буде виглядати твоє волосся і "Реальністю".



Кендалл Дженнер і Тейлор Лотнер / Instagram @taylorlautner