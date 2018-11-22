Як у Кендалл Дженнер: Тейлор Лотнер пожартував зі своєї зачіски у фільмі "Сутінки"
Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер, який зіграв перевертня Джейкоба, згадав про десяту річницю вампірської саги.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Тейлор опублікував колаж, на якому зображена супермодель Кендалл Дженнер і актор, коли грав Джейкоба.
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Тоді Тейлор повстав перед глядачами з довгим та розпущеним волоссям. Якщо придивитися до двох фото, можна підкреслити схожість між моделлю і Лотнером.
Минуло 10 років з моменту, як на екрани вийшли "Сутінки". Хочу подякувати кожному фанату, який підтримав франшизу, а також Кендалл Дженнер, яка стала натхненням для моєї зачіски в далекому 2007 році. Спасибі, Кендалл,
– жартома підписав знімок Тейлор.
Колаж став порівнянням "Очікування" того, як буде виглядати твоє волосся і "Реальністю".
Кендалл Дженнер і Тейлор Лотнер / Instagram @taylorlautner