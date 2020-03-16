Як українські зірки проводять час на карантині: фото та відео

12 березня розпочався загальнонаціональний карантин, який триватиме до 3 квітня. Уряд радить громадянам залишатися вдома, мити руки та дотримуватися простих правил, які можуть убезпечити від інфікування вірусною пневмонією, яку спричинив коронавірус. Українські знаменитості підтримують таку ініціативу та закликають до цього прихильників.

Леся Нікітюк, Катя Осадча, Світлана Тарабарова, Сергій Бабкін та багато інших зірок українського шоу-бізнесу розповіли прихильникам, чим займаються на карантині. Народні улюбленці закликали шанувальників берегти себе та близьких і не сприймати карантин, як трагедію.

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Для того, щоб заспокоїти громадян, знаменитості діляться своїми буднями на карантині та розповідають, як проводять цей вільний час. Здебільшого, всі перебувають у колі дітей та близьких.

Світлана Тарабарова

Співачка запропонувала підписникам щочетверга влаштовувати онлайн-квартирники у прямому ефірі в інстаграмі. Зірка вже провела перший концерт, а той, хто його пропустив, може переглянути відеозапис, яким Світлана з радістю поділилася.

Наш онлайн-квартирник 12.03.2020. Повторимо? Дякую всім, хто був з нами в цей вечір на одній хвилі!

– написала Тарабарова у публікації.

Катя Осадча

Ведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов проводять час з маленьким сином Іваном. Зіркові батьки долучилися до карантину та стараються залишатися вдома. Катя ділиться в інстаграм-сторіс домашніми заняттями, затишними вечорами біля каміну. Також знаменитість розповіла, що робить під час карантину ікебани з березових гілочок.



Катя Осадча та Юрій Горбунов на карантині граються з синочком / Instagram-Stories / @kosadcha

Леся Нікітюк

Запальна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк проводить карантин зі своїм домашнім улюбленцем Рафіком. Леся поділилася світлиною, на якій вона позує з собачкою та підписала її: "Вийшли сфотографуватися і додому".

Лідія Таран

Ведуча Лідія Таран разом із донькою зайнялася спортом. Також звернулася до прихильників з проханням порадити, що можна робити на карантині.

Карантин – це спеціальний час для того, щоб зробити те, що раніше не встигали. Наш м'яч чекав цього дня,

– написала Лідія.

Melovin

Артист Melovin вирішив покращити свої навички водіння: "Скупив весь одяг, що був у шоу-румах мого чорного кольору! Практикувався водінню, а то вчився-вивчився, права отримав, а за кермо так і не сів – не моє."

Віка з "НеАнгелів"

Вікторія з гурту "НеАнгели" бореться з коронавірусом в спортивному залі.

Маша Єфросиніна

Ведуча ділиться з підписниками буднями карантину в інстаграм-сторіс, а також закликає всіх розповідати про те, як проводять час, з хештегом #хроникикарантина.

Найкорисніші і смішні фото та відео про те, що ви робите на карантині, опублікую в своїх сторіс. Тримаймося разом!

– написала Маша.

Ірина Федишин

Карантин хоч і став перешкодою для концертів, проте співачка Ірина Федишин активно презентує нову пісню "Душа" на різних радіостанціях.

Потап і Настя Каменських

Зіркове подружжя Потапа і Насті відпочивають від напруженого графіку та гуляють на свіжому повітрі неподалік від дому.

Наталка Карпа

Зіркова матуся Наталка Карпа не впадає в паніку, а проводить час разом із донечкою. Кадрами з прогулянок ділиться в інстаграм-сторіс.



Наталка Карпа гуляє з донькою / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Злата Огнєвіч

Співачка радує прихильників кумедними відео, які допомагають підняти настрій у важкий для всіх час.

Поширюємо вірус кохання! Багато хто питав, що робити артистові на карантині? Надихати інших! Співати і радіти життю! Все буде добре!

– каже артистка.

Соломія Вітвіцька

Ведуча ділиться з підписниками корисними порадами: "Не панікуємо та не падаємо духом! Книжки, кіно, листування з друзями та корисні обіди з рідними. Карантин – це час зупинитися. Можна виспатися, зробити те, що завжди відкладав і навіть, встигнути полінуватися! А можна влаштувати фотосесію вдома у красивих сукнях – дати бій депресії! Або зробити шопінг в інтернеті чи тут, в інстаграмі. Гроші, які заощадили на кіно, ресторанах, мандрах, мають допомогти пережити цей непростий період."