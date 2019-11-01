Як українські зірки відсвяткували моторошне свято: фото образів на Геловін

Геловін стає популярним навіть в тих країнах, де він не є традиційним святом. Не лише діти, а й дорослі з ентузіазмом обирають страхітливі костюми та мейкапи. Український шоу-біз теж не відстає.

Український шоумен та телеведучий Олександр Педан не втратив нагоди поекспериментувати на образом на Геловін. Він спробував скопіювати образ графа Дракули і закликав підписників виразити своє ставлення до результатів його старань.

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Український танцюрист та головний суддя телевізійного проєкту "Танці з зірками" Влад Яма святкував Геловін разом з сином. В інстаграм-сторіз можна було побачити, що його сина Леона гримують до моторошного святкування. Влад Яма зазначив, що його син "як тато".



Син Влада Ями Леон / Instagram / @vladyama_official

Сам Влад Яма опублікував фото з останнього ефіру "Танців з зірками" та привітав всіх своїх підписників "Z PRAZDNICHKOM" у підписі до допису.

DJ Nana спромоглася вразити підписників стриманим макіяжем та образом без моторошних деталей. На Геловінську вечірку вона одягнула довгу червону сукню з відкритими плечима. Головним елементом стала золота корона з криваво-червоними та чорними трояндами.

Українська артистка Наталія Могилевська вразила шанувальників фотографією моторошного мейкапу.

Страшно гарно,

– написала в своєму інстаграмі співачка.

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір разом з Катериною Осадчою розпочала святкування Геловіну ще з дня прем'єри мультфільму "Родина Адамсів", у якому озвучила героїню Мортішу.

Телеведучий та учасник проєкту "Танці з зірками" Володимир Остапчук опублікував в інстаграмі фото вже традиційно улюбленого образу на Геловін. Це кадри з презентації чергового сезону American Horror Story.