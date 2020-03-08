Як українські зірки відзначають Міжнародний жіночий день: підбірка привітань

Сьогодні, 8 березня, відзначають Міжнародний жіночий день. Погляди українців на це свято розділилися, проте представники вітчизняного шоу-бізнесу не втрачають нагоди, аби звернутися до своїх прихильниць зі зворушливими словами. Як знаменитості вітають з 8 березня, читайте у підбірці від LifeStyle 24.

Міжнародний жіночий день – нагода вкотре нагадати жінкам про світло та красу, яку вони несуть у цей світ. 8 березня стрічка соціальних мереж рясніє чуттєвими привітаннями, квітами та романтичними подарунками. Не залишилися байдужими у цей знаковий день й найяскравіші представники українського шоу-бізнесу, які розсипалися компліментами та десятками зворушливих зізнань.

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Alyona Alyona: "Ти – сильна, ти – розумна, ти – креативна, ти – незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов'ю! Ти – чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти – унікальна. Будь завжди собою, люби себе і сій добро".

Павло Зібров: "Я вітаю все жіноцтво України зі святом весни! Дівчата, жінки, я не вітаю вас з 8 березня, бо мені дуже дивно як придумали те, що ваше свято лише раз на рік! Я вважаю що потрібно вітати як можна частіше, адже ви — наші половинки і заслуговуєте, щоб про вас дбали и любили кожень день".

Віталій Козловський: "Мої ніжні, чудові, зворушливі, витонченні красуні! Вітаю вас з весною та прекрасним святом 8 березня!"

Володимир Остапчук: "Як же ви з нами, дівчатка, страждаєте. Ми вічно тупимо, не можемо вибрати елементарний кефір, з дитиною нас не залишиш і перед подругами іноді соромно. Ми не стежимо за вагою, мовою і гаманцем… Ми можемо бути ідеальними тільки тоді, коли дуже помилилися і ходимо шовковими рівно до ваших "добре, пробачаю, йди обійму". Але не дивлячись на все це Ви любите нас. Ви вірите в нас, ви нами захоплюєтеся, ви даруєте життя і друге дихання, ви даєте ще один-це-точно-останній-шанс. Роками… Так будьте ж в наших серцях, наших думках і наших піснях".

Олександр Педан: "Дівчата, з Вашим Днем! Нехай чоловіки дарують квіти регулярно, а не лише раз на рік! Ну а сьогодні просто плекають вас своєю увагою!Щодо рівності, скажу, як підкаблучник зі стажем: "Кожен успішний чоловік знає, що завжди його успіх наполовину належить його половинці!"

Дарія Квіткова: "З 8 березня, улюблені. Бажаю, щоб ваші чоловіки дарували вам квіти не тільки в цей день, щоб ваші очі завжди світилися від щастя і ніколи не плакали, а якщо і були сльози на очах, то тільки від щастя. Усіх обіймаю".

Дан Балан: "Зі святом, дорогі. Відчуйте магію цього дня, зарядіться прекрасними емоціями на весь рік. Сьогодні тільки любов!"

Monatik: "Ми вас #Сильно любимо! Зі святом! Ви такі особливі"

Ольга Сумська: "Є дуже прості речі: турбота, увага, посмішка, ніжний погляд, сніданок разом або його дзвінок вранці, якщо ви на відстані, букетик мімози чи тюльпанів… Але завжди хочеться чогось більшого. Зі святом 8 березня нас, дівчата!"

Іраклі Макацарія: "Дорогі дівчата, я вітаю вас з цим прекрасним днем. Дякую за те, що ви робите нас краще і наповнюєте життя прекрасними моментами! Бажаю вам сяяти кожен день яскравіше і нехай усмішка не покидає вас".

Джамала: "Почувати себе легкою, красивою, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою!"