Як приготувати рис для суші: корисні поради

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Як варити рис на суші в мультиварці та домашніх умовах: відео
Як варити рис на суші в мультиварці та домашніх умовах: відео / unsplash.com

Для того, щоб приготувати суші, насамперед варто правильно зварити рис, адже від цього залежить структура ролу та його смак. Щоб суші не розпалися і тримали форму, рис повинен бути клейким. Як правильно зварити рис для приготування ролів – далі у матеріалі.

Головним компонентом для приготування ролів є рис, тому перш, ніж його зварити, слід врахувати рекомендації японських кулінарів. Якщо рис буде недовареним – він зіпсує смак страви, а якщо його переварити – роли можуть розпастися.

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Рецепт приготування рису на суші в мультиварці

Інгредієнти:
280 грамів рису;
370 грамів води;
50 міліграмів рисового оцту;
1/4 чайної ложки солі;
1/2чайної ложки цукру.

Покроковий рецепт, як варити рис: 

1. Для приготування суші та ролів знадобиться 2 мультистакана круглозернистого рису. Його треба висипати в посудину і кілька разів промити водою, поки вода не стане прозорою.

2. Рис висипати в мультиварку і залити 2,5 мультистаканами води.

як правильно приготувати рис на суші
Як правильно приготувати рис на суші: поради

3. Тоді треба поставити програму "Варка/Експрес" на 45 хвилин. Якщо такої функції в мультиварки немає, тоді треба увімкнути кнопку для варіння крупи на 40-45 хвилин.

4. До рису додати сіль, цукор і рисовий оцет ретельно перемішуючи.

5. Після приготування, даємо рису охолонути до кімнатної температури, після чого використовуємо його для приготування суші.

Рецепт приготування рису на суші в кастрюлі

Інгредієнти:
200 грамів рису;
250 грамів води;
1 столова ложка оцту;
2 чайні ложки солі;
7 чайних ложок цукрового піску.

Покроковий рецепт, як варити рис:

1. Спочатку промиваємо рис до прозорої води. Викладаємо на сито і залишаємо на 30 хвилин просохнути.

Для приготування суші рис повинен бути клейким
Для приготування суші рис повинен бути клейким

2. Після цього, ставимо рис в кастрюлю і заливаємо водою. Пропорція рису і води повинна відповідати 1:1,5.

3. Кастрюлю треба накрити кришко тоді, коли закипить вода і зменшити вогонь до мінімуму.

4. Варити рис потрібно до того моменту, поки він не вбере в себе всю воду (на це піде хвилин 10-15).

Приготувати рис на суші легко і просто
Приготувати рис на суші легко і просто

5. З моменту, коли рис зварився, йому необхідно постояти 10 хв під закритою кришкою.

6. Для приготування спеціальної суміші в окремому посуді треба змішати 1 столову ложку оцту, 2 чайні ложки солі і 7 чайних ложок цукрового піску. Варто слідкувати за ти, щоб все розчинилося.

7. Після отриманої суміші збризгуємо нею рис, акуратно перемішуємо і даємо рису охолонути.

Дивіться відео як приготувати рис для суші в домашніх умовах:

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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