Як вибирати манго: корисні поради

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Як вибрати манго - корисні поради як визначити стиглий манго
Як вибирати спіле манго / pixabay.com

Манго один з найпопулярніших тропічних фруктів на наших ринках. Цей плід дуже смачний і корисний для здоров'я і молодості нашої шкіри. Тому треба знати, як правильно вибирати спіле манго.

Завдяки великому вмісту вітамінів та амінокислот, манго має багато корисних властивостей. Плід багатий на бета-каротин, вітамін А, каротиноїди і фолієву кислоту, а вони благотворно впливають на зір і кістки.

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Також цей фрукт рекомендують вживати при болях в серці і для загального зміцнення серцево-судинної системи. Щоб користь від манго була максимальною, його треба правильно вибирати.

Як вибирати спіле манго?

Форма плоду не грає великої ролі, адже існує багато видів манго, які відрізняються розмірами. У наших магазинах продають плоди вагою в середньому 200-300 грамів.

Придивіться до стану шкірки манго – вона не повинна бути в'ялою чи з якимись плямами.

Спілий фрукт має приємний солодкий запах. Якщо манго віддає кислим чи п'янким запахом, то фрукт точно перестиглий.

Спіле манго не повинне бути дуже жорстким або, навпаки, занадто м'яким. Якщо з фрукту виділяється сік, це означає, що фрукт перезрів.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: LifeStyle 24
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