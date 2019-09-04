Як виглядати неперевершено на офіційній зустрічі: приклад Іванки Трамп

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Іванка Трамп у Колумбії
Іванка Трамп у Колумбії / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп є не тільки найвпливовішою донькою Дональда Трампа, але й знаною модницею. Щоразу на офіційних заходах вона вражає громадськість стильними образами та елегантністю.

Днями Іванка Трамп з кількаденним візитом вирушила до Колумбії. В аеропорту політик вже встигла провести неофіційну бесіду з колегами та засвітити перед камерами оновлений імідж. Проте у графіку Іванки є чимало важливих зустрічей, до кожної з яких вона ретельно підготувалась. 

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Так, 3 вересня представниця Білого дому побувала в Академії національної політики імені генерала Сантандера, що в Боготі. Супроводжувала Іванку Трамп віцепрезидентка Колумбії Матха Люсія Рамірес. Однак завдяки вдало підібраному одягу американка зуміла затьмарити всіх на офіційній зустрічі. 

Перед учасниками заходу вона постала у розкішній оливковій сукні від бренду Johanna Ortiz. Вбрання мало рукави-волани, пояс та декоративні вставки, що нагадували погони. Струнку фігуру Іванка Трамп підкреслила баскою та приталеним низом сукні. До образу вона підібрала світлі туфлі-човники, які закцентували увагу на її розкішну засмагу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Завершила день Іванка Трамп участю в офіційному прийомі, організованому президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом. На вечерю політик прийшла у стильній приталеній сукні золотистого кольору з квітковим принтом та ледь помітними шлейками. У двох вбраннях Іванка Трамп виглядала неперевершено, що встигли відзначити всі світові ЗМІ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Колумбія Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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