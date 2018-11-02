Як виглядати розкішно на кожному фото: три секрети правильного позування

Кожна дівчина завжди переймається, як вона виглядає на фотографіях. Особливо це стосується світлин, на яких зображені кілька людей.

Британські стилісти та фотографи вивели кілька правил, які варто врахувати перед зйомкою, передають журналісти The Daily Mail. Корисні поради вже випробували знамениті моделі, які з'являються на сторінках популярних глянців.

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Природна посмішка

Перше, на що звертає увагу людина при перегляді фотографії – це емоції моделі. Відтак стилісти радять показувати максимально природну, не натягнуту посмішку. Для цього не слід використовувати слово cheese (у перекладі з англ. – сир), оскільки при його вимові людина надто широко розтягує губи. Це виглядає дивакувато та не привабливо. Натомість замініть слово на thursday (четвер). За словами фотографів, в такому разі обличчя має розслаблений вигляд.

Варто зазначити, що цей прийом активно використовує супермодель Емілі Ратажковскі. Манекенниця завжди виглядає розкішно, а фотографи залюбки роблять світлини з нею.

Правильне місце на груповому фото

Мабуть, кожна людина стикалась з ситуацією, коли всі учасники групового фото виглядають стрункими, а вона – злегка пишною. Фотографи запевняють: якщо обрати правильне місце перед камерою, ви будете ефектними на знімку. Так, експерти зізнались, що та людина, яка стоїть на передньому плані, найближче до фотографа, буде візуально виглядати більшою, аніж інші учасники зйомки.

Щоб уникнути такого ефекту, ставайте або на одному рівні з іншими, або ж обирайте місце посередині.

Робоча сторона

Серед фотографів популярним є словосполучення "робоча сторона". Це ракурс, з якого людина має привабливіший вигляд. За дослідженнями науковців, здебільшого, моделі показують ліву частину обличчя, оскільки саме вона ефектніше виглядає в кадрі.