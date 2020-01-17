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Як виглядати стильно щодня: 5 ефектних образів Селени Гомес

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Селена Гомес / Instagram / @ selenagomez

Селена Гомес повернулася до світського життя, тому кожен публічний вихід американської співачки привертає увагу журналістів та прихильників. Вони ретельно стежать не тільки за творчістю, а й за тим, в якому вбранні Селена Гомес відвідає черговий захід.

Як відомо, Селена Гомес нещодавно презентувала довгоочікуваний альбом Rare, який активно презентує в американських теле- та радіоефірах. Окрім цього, у графіку артистки є чимало світських виходів з нагоди прем’єри фільму "Дивовижна подорож доктора Дулітла". Відтак ледь не щодня Селена Гомес з'являється перенд камерами, демонструючи ефектне та стильне вбрання. 

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Допомагає артистці підбирати образи стилістка Кейт Янг. Саме вона пропонує Селені обирати для світських виходів кардинально різні вбрання – від фешн-новинок до одягу в стилі 1960-х. Дивлячись на те, як сяє Селена Гомес, виходячи на публіку, можна сказати, що їй іде на користь повернення до шоу-бізнесу.

На ранкове шоу Live with Kelly and Ryan Селена одягнула монохромний образ в цегляних відтінках – піджак та штани бельгійського бренду Gauge81, на декілька відтінків світліший топ Victor Glemaud та шкіряні ботильйони від Yuul Yie. Завершила образ сережками Jenny Bird.

Селена Гомес
Селена Гомес у костюмі Gauge81 / Фото: Harper’s Bazaar

А от на вечері в ресторані Nobu вона постала в новому ретро-образі. Коричневі ботильйони Селена Гомес доповнила вільними джинсами, светром молочного кольору та сумкою By Far. Також співачка змінила зачіску, додавши гривку.

Селена Гомес у Нью-Йорку
Селена Гомес у Нью-Йорку / Instagram / @fashionforward

Побувала Селена Гомес і на червоній доріжці фільму "Дивовижна подорож доктора Дулітла" в Лос-Анджелесі. Цього разу співачка одягнула сукню Givenchy Haute Couture в рожево-чорних кольорах. Волосся Селена Гомес акуратно зібрала в пучок та зробила макіяж в рожевих відтінках. Образ артситка доповнила діамантовими сережками у формі листя.

Селена Гомес
Селена Гомес у сукні Givenchy Haute Couture / Фото: RCFA

14 грудня Селена Гомес відвідала захід Puma. Для цього виходу вона обрала костюм в клітинку Toteme та поєднала його з білим об’ємним пуховиком Everlane і масивним кросівками Puma. Зірка доповнила образ великими сережками-кільцями Fenty Hoop та ланцюжком Cartier. До цього образу співачка обрала зачіску із гривкою.

Селена Гомес
Селена Гомес в кросівках Puma / Фото: Getty Images

А от на шоу Джиммі Феллона Селена Гомес продемонструвала абсолютно новий образ. Вона вийшла в прямий ефір у рожевій ультракороткій сукні Miu Miu та босоніжках на високих підборах від Prada, додавши до свого образу сережки Roxanne Assoulin.

Селена Гомес
Селена Гомес у сукні Miu Miu / Фото: RCFA

Усі ці образи Селени Гомес були яскраві та нові, проте кожен із них личив їй та підкреслював природну красу співачки.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Голлівуд Селена Гомес Стиль і мода
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