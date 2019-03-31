Як виглядати стильно щодня: пишнотіла модель Ешлі Грем представила нову колекцію одягу

Одна з найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем представила творчу колаборацію з популярним брендом. Зірка постала у стильний повсякденних образах, які приголомшили мережу.

Як завжди виглядати стильно і привабливо – це чудово знає модель Ешлі Грем. Вона дбає про красу свого тіла та полюбляє хизуватись трендовими новинками гардеробу під час публічних виходів.

Читайте також: Блискуче виглядає: Ешлі Грем показала сміливий образ – фото

Окрім цього, Ешлі Грем розпочала співпрацю із відомим брендом одягу Marina Rinaldi. Спільно з дизайнерами манекенниця створила колекцію повсякденного джинсового вбрання – Ashley Graham Denim Collection 2019. Зірка сама стала обличчям рекламної кампанії та взяла участь в ефектній фотосесії.

31-річна Ешлі Грем приміряла широкі та приталені штани, короткі топи, сукні, куртки, спідниці, сорочки та туфлі-човники. У такому буденному одязі модель виглядала дуже стильно.