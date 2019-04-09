Як виглядає син Енріке Іглесіаса: кумедне відео

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Енріке Іглесіас з сином
Енріке Іглесіас з сином / Колаж LifeStyle 24

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас з дружиною Анною Курніковою, які стали батьками у грудні 2017 року, виховують близнюків – сина Ніколаса та дочку Люсі. Знаменитість часто показує шанувальникам у соціальних мережах те, як він насолоджується батьківством, публікуючи кумедні та зворушливі ролики з малюками.

Нове відео з сином, який підріс, Енріке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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У короткому ролику зображено те, як зірковий татусь бавиться з хлопчиком Ніколасом, що бігає по кімнаті та повторює звуки за Іглесіасом.

"Серйозна розмова", – лаконічно підписав публікацію.

Користувачі у коментарях почали жваве обговорення того, що блакитноокий білявий хлопчик – це справжня копія його мами Анни Курнікової і жодним чином не схожий на іспанця.

Іглесіас бавиться з сином: дивіться відео

 

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?Російська екс-тенісистка Анна Курнікова та співак Енріке Іглесіас оголосили про свої стосунки ще у 2001 році. Після цього пара часто потрапляла до світових ЗМІ: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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