Як виглядає сцена на концерті "Океану Ельзи" в Києві: під небом з оглядом на 360 градусів – фото

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / LifeStyle 24

У Києві розпочався унікальний концерт гурту "Океан Ельзи", який фронтмен Святослва Вакарчук зміг організувати лише за одну добу.

Концерт під назвою "Океан не мовчить" приурочили до Дня Києва, який відзначають 26 травня.

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Напередодні музикант Святослва Вакарчук заінтригував фанів, що на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) зроблять круглу сцену з оглядом на 360 градусів, а навколо величезну фан-зону.

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концерт океан не мовчить
Концерт "Океан не мовчить" / LifeStyle 24

 

 

Що відомо про концерт "Океан Ельзи"?Несподівано для всіх прихильників гурт "Океан Ельзи" вирішив зробити концерт. Виступ музиканти приурочили до Дня Києва, який відзначатимуть 26 травня. За словами Святослава Вакарчука, захід буде з демократичними цінами та однією фан-зоною.

"Я тут йшов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи"? Наприклад, на день Києва, 26 травня. Отак взяти і зробити. Поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, жодної VIP-зони, демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Мені здається, це класна ідея", – поділився тоді Святослав Вакарчук.

Всього за добу фронтмену "Океану Ельзи" та його команді вдалось узгодити найголовніші питання. Тому 24 квітня 2019 року він заявив, що концерт відбудеться, а його "Океан не мовчить". Окрім цього, Святослав Вакарчук розсекретив вартість квитків: вони становили 250 та 950 гривень.

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Теги: LifeStyle Новини Києва Новини LifeStyle Океан Ельзи Музика Святослав Вакарчук
Джерело: LifeStyle 24
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