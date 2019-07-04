Як виглядає сукня за 10 тисяч доларів: Селін Діон показала вбрання в Парижі

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Селін Діон на Тижні моди в Парижі
Селін Діон на Тижні моди в Парижі / www.gettyimages.com

Канадська поп-діва Селін Діон продовжує підкорювати Париж приголомшливими виходами. Зірка відвідала черговий модний показ, на якому засвітила сукню за 10 тисяч доларів.

Як відомо, столиця Франції перетворилась на мекку для всіх любителів фешн-індустрії, адже саме там триває Тиждень моди. На захід приїхали знаменитості з усього світу, які прагнуть оновити свій гардероб та показати приголомшливі вбрання на червоній доріжці. Таку нагоду не змогла упустити знана модниця – Селін Діон. 

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У середу, 4 липня, артистка відвідала показ кутюрної колекції від Valentino. Туди 51-річна Селін Діон прийшла в ефектній міні-сукні, яка символічно була від цього легендарного бренду. На світлому вбранні виднілись кольорові стрази і пір'я, які виглядали дуже стильно. Згідно з даними західних ЗМІ, сукня обійшлась Селін Діон в 10 тисяч доларів. 

Образ знаменита поп-діва доповнила золотистим клатчем та босоніжками. Селін Діон відмовилась від зачіски, зробивши просту укладку волосся. Завдяки ефектному образу співачка привернула увагу всіх фотографів, які були в захваті від струнких ніг зірки та її чарівної посмішки. 

Селін Діон у Парижі
Селін Діон у Парижі / Getty Images

Селін Діон стала однією з зіркових гостей показу, відтак для неї залишили місце в першому ряду. Співачка переглядала новинки від Valentino зі знаменитим дизайнером взуття Крістіаном Лубутеном та акторкою Крістін Скотт Томас. 

Селін Діон на показі мод
Селін Діон на показі мод / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини Франції Стиль і мода Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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