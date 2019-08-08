Як за кілька хвилин зробити справжній український оберіг: покрокова інструкція

Ще здавна люди вважали ляльку-мотанку своїм незмінним оберегом. Такі ляльки уособлюють собою єднання сімейних зв'язків поколінь. Life Style 24 підготував цікаві факти про стародавній оберіг, а також тонкощі виготовлення талісману.

Цікаві факти про ляльку-мотанку

Українській ляльці-мотанці майже 5000 років, її робили після того, коли почали вирощувати льон.

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Наші пращури робили різні ляльки залежно від події: великі та малі, для шлюбу, до народження дитини тощо. Головне призначення ляльки – берегти душу свого власника від зла й нечистих помислів. Також міфічна лялька-мотанка вважалась втіленням душі предків, заступницею проти злих чар.

Секрети виготовлення ляльок передавалися у родині від матері до дочки. Коли дівчина виходила заміж, мати дарувала їй ляльку-мотанку, як оберіг для нової домівки. Подаровану ляльку молода жінка зберігала аж до появи первістка. І саме цей оберіг клали до колиски перед тим, як покласти туди дитину.



Призначення ляльки – берегти душу свого власника від зла Призначення ляльки – берегти душу свого власника від зла

Раніше українці вірили, що лялька здатна вбирати у себе все погане. Тому хворій дитині давали пограти з лялькою, після чого її знищували.

Якою повинна бути справжня лялька-мотанка

Лялька обов'язково має бути одягнена у традиціях краю, де її виготовляють. Всі елементи одягу є оберегами:

• спідниця символізує землю;

• сорочка позначає три часи – минулий, теперішній і майбутній;

• вишиванка та намисто уособлюють достаток;

• головний убір – очіпок, стрічка чи хустка – символізує зв'язок з небом;

• хрест на обличчі – символ райдуги, безкінечності.

Цікаво, що лялька-мотанка не шиється, а робиться лише за допомогою ниток, стрічок, шляхом намотування.



Лялька-мотанка має сакральне значення

Чому лялька не має обличчя?Справжня лялька-мотанка не має обличчя. Майстрині пояснюють, що це робиться для того, аби вона не була ні на кого схожа. Нібито коли є подоба, то з тією подобою й приходить дух особи, на яку схожа лялька. Тому замість обличчя у ляльки – хрест. Він накладається за сонцем, за годинниковою стрілкою й означає безкінечність.

Як зробити ляльку-мотанку

Лялька-мотанка – чи не найдешевша іграшка, бо весь матеріал – це тканина.

Для цього нам знадобиться:



• клаптики кольористої тканини 9 на 9 сантиметрів – для рук;

• тканина будь-якого кольору 8 на 15 сантиметрів – для спідниці та фартуха;

• невеличкий шматочок синтепону або вати;

• нитки для змотування ляльки (акрил, вовна, льон або бавовна);

• моточок ниток муліне – для волосся ляльки;

• ножиці.





Що знадобиться для виготовлення ляльки-мотанки



Відмотуємо шматок світлої нитки у довжину, як дві долоні. Намотуємо декілька разів



Цієї ж довжини намотуємо з темних ниток волосся, а зі світлих – руки



Нитки на тулубі перегнути та вставити волосся



Перев’язати світлі нитки на місці шиї та темні навколо волосся



Взяти короткі світлі нитки й загорнути у тканину



Зав'язати з обох боків та обрізати кінці



Вставити руки всередину тулуба



Перев'язати хрестом, обмотати та зав’язати навколо талії



Обрізати тканину для спіднички та фартушка, обгорнути та перев'язати навколо талії



Рівномірно розподілити волосся на дві половини та перев’язати окремим шматочком нитки навколо шиї

Фото майстер-класу з виготовлення ляльки-мотанки: Катерини Орлової-Гузової.

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