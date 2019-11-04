Як зіркова мама: донька Олі Полякової виконала російськомовний кавер

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Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram / @mashapolyakova

Маша Полякова опублікувала в своєму інстаграмі відео, на якому співає хіт азербайджанського співака Jony "Комета" та акомпанує собі на фортепіано.

Старша донька Олі Полякової приїхала до мами на Сицилію. Співачка відправилася на навчання по кулінарному мистецтву у найкращих світових майстрів. Тим часом Маша не втрачає часу та продовжує розвивати свої вокальні здібності й ділиться досягненнями на своїй сторінці в інстаграмі. 

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Дівчинка виконала популярну пісню "Комета", одночасно граючи на фортепіано. Відео набрало понад 25 тисяч переглядів за дві доби та сотні схвальних коментарів. Підписники відзначили старання дівчинки, але порадили більше попрацювати над вокалом. 

Дочка Олі Полякової неодноразово дивувавла шанувальників зіркової мами своїми музичними здібностями. Так Маша "заробляла" собі подарунок від Миколая, виконуючи "Місячну сонату" Бетховена майже рік тому. 

Нагадаємо, що Марія  вирішила скопіювати сценічний образ мами із концерту до ювіею балету Freedom. Вона одягнула парик блондинки та червону блискучу вечірню сукню. Багато прихильників співачки були вражені тим, наскільки Оля схожа з донькою.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Зіркові діти Оля Полякова
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