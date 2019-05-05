Як змінилися актори "Беверлі Хілз, 90210" за 30 років: фотопорівняння

Продовження популярного серіалу 90-х років "Беверлі-Хіллз, 90210" вийде на екрани вже цього літа. Нещодавно стало відомо, що в ньому з'являться майже всі актори оригінального основного складу.

Вперше серіал з'явився на екранах в 1990 році, але очікуваної популярності тоді не отримав. Тому продюсери вирішили зробити "хід конем" і показали спеціальний "літній сезон" в 1991 році.

Читайте також: Офіційно: Шеннен Догерті зніметься у продовженні серіалу "Беверлі-Хіллз 90210"

Підлітки, у яких на канікулах була можливість подивитися "Беверлі-Хіллз", були захоплені героями і перипетіями серіалу. У ньому було все: перша любов, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Серіал розкривав теми сексу, гомофобії, насильства, алкоголізму, наркоманії, жорстокого поводження в сім'ї, расизму, антисемітизму, ранньої вагітності і захворювання на СНІД.

За словами творців кінострічки, продовження серіалу буде засновано на реальному житті самих акторів – як вони провели останні 30 років.

Джейсон Прістлі

Він зіграв головного героя "Беверлі-Гіллз" Брендона Волша. Йому був лише 21 рік – і за короткий період часу з актора-початківця Джейсон перетворився в улюбленця мільйонів дівчат у всьому світі.

Актор пропрацював в серіалі протягом усіх 10 років його існування. До 1998 року Прістлі був актором і режисером окремих серій, а потім пересів у крісло виконавчого продюсера аж до 2000 року.

Шеннен Доерті

У 19 років вона отримала роль Бренди Уолш в серіалі "Беверлі-Гіллз".

Шеннен стала першою акторкою, яка залишила проект. Це сталося в четвертому сезоні через розбіжності, що виникли у Доерті з творцями та акторами серіалу. Уже тоді пішли чутки про складний характер Доерті. Свій неспокійний характер Доерті змогла реалізувати в безлічі телевізійних проектів.

У 2015 році в акторки був діагностували рак молочної залози. Через два роки вона повідомила про ремісію. Це дозволило їй взяти участь в продовженні зйомок знаменитого серіалу. Зараз акторці 48 років, вона втретє заміжня за фотографом Куртом Ісваренком.

Дженні Гарт

Зараз виконавиці ролі розпещеної красуні Келлі Тейлор 47 років. У 18 років Дженні Гарт першою затвердили на роль в "Беверлі-Гіллз". Разом з Яном Зірінгом, Торі Спеллінг і Брайаном Остіном Гріном вона знімалася в серіалі протягом усіх його сезонів. За свою роботу акторка отримала премію Young Artist Awards в номінації "Краща молода акторка на телебаченні".

Після завершення серіалу Гарт знялася в декількох телевізійних і повнометражних фільмах. В кінці 2018 року третій шлюб Дженні Гарт з актором Дейвом Абрамсом був на межі краху, але вже в січні 2019 пара оголосила про возз'єднання. Акторка виховує трьох доньок від першого чоловіка.

Торі Спеллінг

Донька продюсера серіалу Аарона Спеллінга в 17 років отримала роль Донни Мартін – наївної та доброї дівчини, подруги найпопулярнішої учениці в школі, яку зіграла Дженні Гарт. Акторки, до речі, залишаються подругами в реальному житті.

Після закінчення зйомок в "Беверлі-Гіллз" Торрі Спеллінг пробувала свої сили у великому кіно, знялася в багатьох фільмах. А в 2007 році акторка отримала сан священика, який може вінчати гей-пари. Спеллінг також запустила власну лінію ювелірних прикрас і спільно з Гіларі Ліфтін випустила книгу "sTORI Telling", яка очолила список бестселерів New York Times і була названа найкращою автобіографією знаменитості у 2009 році.

Зараз 55-річна актриса разом з чоловіком виховує п'ятьох дітей, молодшому з яких всього два роки.

Ян Зірінг

До моменту отримання ролі Стіва Сандерса в "Беверлі-Гіллз" 26-річний Ян вже мав досвід роботи на радіо і телебаченні. Спочатку він пробував свої сили у якості головного персонажа – Брендона, але в зіграв роль його друга – хлопця з багатої родини, трохи розбещеного і розкутого, але вірного і відданого близьким людям.

Як і всі персонажі, які пройшли шлях від першої до останньої серії, герой Зірінга значно розвинувся, увібравши в себе безліч позитивних рис. Зараз Яну 55 років, він живе в Лос-Анджелесі, одружений на медсестрі Ерін Крісті Людвіг і виховує двох доньок – Мікі і Пенну.

Брайан Остін Грін

У 17 років він зіграв Девіда Сільвера – учня молодших класів престижної школи в Беверлі-Гіллз, який прагне дружити з крутими старшокласниками. Ця роль зробила його знаменитим на весь світ.

Після "Беверлі-Гіллз" актор виконував другорядні ролі в різних серіалах та навіть пробував себе у виконанні репу, але його альбом One Stop Carnival успіху не мав.

На зйомках серіалу "Надія і віра" Грін познайомився зі своєю майбутньою дружиною акторкою Меган Фокс, яка молодша за нього на 13 років. Пара досі разом, у них троє спільних дітей.

Габріель Картеріс

Вона втілила на екрані образ редактора шкільної газети Андреу Цукерман, безнадійно закохану в головного героя Брендона Волша. Картеріс була найстаршою з усіх акторів, яких затвердили на головні ролі в "Беверлі-Гіллз". До моменту початку фільмування їй виповнилося 29 років.

У березня 2016 року Картеріс стала президентом гільдії акторів США. Цю посаду колись обіймав Рональд Рейган, майбутній 40-й президент США. У свої 58 років акторка заміжня і виховує двох доньок – Келсі і Моллі.

Люк Перрі

Він єдиний з прославленої вісімки головних героїв "Беверлі-Гіллз", кого не буде в продовженні серіалу, оскільки 19 березня 2019 року актора не стало через ускладнення, викликані інсультом. Йому було лише 52 роки.

У серіалі "Беверлі Хілз" він зіграв Ділана Маккея – класичного поганого хлопця, в якого закохувалися не тільки екранні героїні, але й шанувальниці серіалу.

Актор знявля в багатьох фільмах і серіалах. Свою останню роль Перрі виконав у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Прем'єра картини запланована на липень цього року.