Як змінилися знаменитості за роки: кумедні фотопорівняння
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Діджитал-художник з Голландії Ард Гелінг (Ard Gelinck) оригінально інтерпретував флешмоб, який став популярним серед зірок у мережі, #10yearschallenge.
Так, Ард публікує на своїй сторінці в Instagram оригінальні колажі знаменитостей, які нібито позують на фото з собою в молодості.
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Сподобалася така гумористична ініціатива художника й самим артистам, які почали робити "репости" фотографій на свої персональні акаунти.
Пропонуємо переглянути приклади робіт Арда Гелінга:
Джерело: 24 канал
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