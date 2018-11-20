Як змінилися знаменитості за роки: кумедні фотопорівняння

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Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @photo_time_traveling

Діджитал-художник з Голландії Ард Гелінг (Ard Gelinck) оригінально інтерпретував флешмоб, який став популярним серед зірок у мережі, #10yearschallenge.

Так, Ард публікує на своїй сторінці в Instagram оригінальні колажі знаменитостей, які нібито позують на фото з собою в молодості.

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Сподобалася така гумористична ініціатива художника й самим артистам, які почали робити "репости" фотографій на свої персональні акаунти.

Пропонуємо переглянути приклади робіт Арда Гелінга:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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