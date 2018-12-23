Як знаменитості провели вечір перед Різдвом: зворушливі фото та відео

В понеділок, 24 грудня, європейські країни святкували католицький Святвечір та переддень Різдва Христового. Вікторія Бекхем, Кріштіану Роналду, Пріянка Чопра та інші знаменитості поділилися зворушливими знімками з домашнього святкування.

Часто зіркам доводиться працювати у свій день народження, новорічну ніч чи інші свята, однак Святвечір і Різдво Христове – це саме той момент, коли потрібно зупинитись і провести час із сім’єю. В понеділок, 24 грудня, знаменитості ділилися на своїх сторінках в Instagram зворушливими світлинами, на яких вони святкують Різдво зі своїми рідними.

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1. Пріянка Чопра і Нік Джонас

Новостворене подружжя, яке місяць тому відсвяткувало своє весілля, провели вечір перед Різдвом у колі друзів в заміському будинку. Чоловік Пріянки Чопри Нік Джонас опублікував фото на своїй сторінці в Instagram, на якому між ними вмостилось цуценя породи Хаскі. Позаду пари виблискувала прикрашена новорічна ялинка.

2. Селін Діон

Канадська поп-діва поділилася із шанувальниками знімком своєї сім’ї, на якому постали всі її діти, чоловік і їхні собаки. Вони сиділи на підлозі, а позаду них виблискувала велика ялинка. Селін Діон побажала шанувальникам тепла, миру і любові, написавши привітання англійською і французькою мовами.

3. Ельза Госк

30-річна супермодель, більше відома як "ангел" Victoria's Secret, тішила своїх "фоловерів" веселими Insta-stories. Спершу вона показала, що вона приготувала на Святвечір, а потім зняла відео зі своєю кішкою на фоні новорічної ялинки. Варто додати, що Ельза не публікувала знімків зі своїм бойфрендом Томом Дейлі, однак малоймовірно, що вони святкували Святвечір окремо.



Ельза Госк / Скріншот з Insta-stories

4. Кендіс Сванепул

Нещодавно мережу підірвали чутки про розлучення Кендіс і Германа Ніколі. Ймовірно, після знімків "ангела" Victoria's Secret, вони набудуть ще більшого розголосу. В переддень Різдва Кендіс Сванепул опублікувала Insta-stories та фото в своєму профілі лише з дітьми. Вона одягнула сина Аріеля в костюм Санти, що дуже розчулило шанувальників зірки.

5. Сінді Кроуфорд

За декілька днів до Різдва супермодель опублікувала знімок на фоні ялинки, а в святковий вечір поділилась із прихильниками світлиною, на якій вона розгортає отримані подарунки.

6. Кім Кардяшян, Кортні Кардяшян, Хлої Кардашян, Кендалл Дженнер, Періс Хілтон і Дженніфер Лопес

Зіркове сімейство Кардашян влаштувало масштабне свято у своєму маєтку. Вони замовили декораторів, які перетворили їхній будинок у місце справжньої зимової казки. Разом із ними святкували Періс Хілтон, Джей Ло та Джон Ледженд, який заспівав для них декілька пісень.



Сімейство Кардашян святкує Різдво / Скріншот з Insta-stories

7. Кріштіану Роналду

Знаменитий португальський футболіст святкував переддень Різдва у колі сім’ї – з майбутньою дружиною Джорджиною та своїми дітьми, яких зіркова пара одягнула в новорічні костюми. Свої голови Кріштіану і його наречена прикрасили шапками Санта-Клауса.

8. Алессандра Амбросіо

37-річна модель зустрічала Різдво у своєму рідному місті Ріо-де-Жанейро разом з рідними і близькими. На Святвечір вона запросила понад 20 гостей. Алессандра активно ділилась із шанувальниками веселими моментами святкування.

9. Девід і Вікторія Бекхем

Зіркове подружжя провело час перед Різдвом зі своїми дітьми. Сімейство зібралося за великим святковим столом, після чого Вікторія залишила біля каміна смаколики для Санти – стакан молока, морквину і печиво.

10. Белла і Джіджі Хадід

Знамениті американські моделі повернулись у своє дитинство. Вони зустрічали його зі своєю мамою Йоландою. Святвечір вони провели за приготуванням пряникових будиночків.



Белла і Джіджі Хадід святкували Різдво з мамою / Скріншот з Insta-stories