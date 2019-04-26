Як зробити дитину щасливою: Маша Єфросиніна розповіла про свої секрети виховання

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Маша Єфросиніна з дочкою
Маша Єфросиніна з дочкою / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна є не лише успішною бізнесвумен, а й щасливою мамою двох дітей. Зірка поділилася з шанувальниками своїми секретами виховання 15-річної дочки Нани на честь Дня доньки, що відзначався 25 квітня.

Про це Єфросиніна написала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, матері мають оточити свою дочку (або доньок) любов'ю і стати для неї справжньою близькою подругою.

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Також Маша опублікувала зворушливе чорно-біле фото з чоловіком Тимуром Хромаєвим та Наною.

"Хочу поділитися з вами двома основами виховання нашої з Тимуром Хромаєвим дівчинки. Перше, це татова тактильність – ми переконані, що на підсвідомому рівні фундамент ставлення до чоловіків закладається батьком і всіма формами прояву його уваги! Тому, дорогі татусі, обіймайте своїх дівчаток, цілуйте частіше, гладьте по голові, кажете, що любите їх! Друге – це мама-подружка! З того часу, як я навчилася стримувати свої повчальні інтонації і нескінченно нав'язувати свою думку, наші стосунки з дочкою стали теплішими. Тепер я даю пораду, тільки попередньо запитавши її, чи потрібна вона їй!" – пояснила телеведуча.

 

Крім того, Єфросиніна показала ще одне ніжне фото. Цього разу з сином – 4-річним Сашком. 

"Як же іноді хочеться, щоб час зупинився", – зазначила вона у підписі.

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
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