Як зробити глазур для паски: найпростіший рецепт

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Як зробити глазур для паски: простий рецепт глазурі - відео
Глазур для паски / kanalukraina.tv

Кожна господиня мріє про те, щоб її паска виглядала ефектно, красиво та апетитно. В Україні популярним оздобленням Великодньої випічки є глазур, зробити яку досить легко.

Без глазурі паска виглядатиме дуже буденно, тож пропонуємо вам прикрасити її смачною глазур'ю. Цей рецепт є дуже простим та смачним, адже білкова глазур не розтікається і на смак нагадує консистенцію мастики для тортів. 

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Глазур для паски

Інгредієнти:
– 2 яєчних білків;
– 100 грамів цукру;
– 100 мілілітрів води;
– декілька крапель лимонного соку. 

Як зробити глазур для паски на основі білків:

1. Змішайте воду і цукор і зваріть з них густий сироп.

2. Ретельно відокремте яєчні білки від жовтків. Білки поставте в морозилку на 10 хвилин для охолодження.

3. Збийте білки до густої білої піни. Щоб перевірити, чи густо збилися білки – переверніть тарілку догори дном. Якщо збиті білки не випадають, то консистенція досягнута потрібна.

4. Збивати треба поступово додаючи білки в цукровий сироп. Продовжуйте збивати суміш до тих пір, поки сироп не охолоне.

5. Коли суміш з білками і сиропом охолоне, можете нею змащувати паски. 

6. За бажанням посипте глазур родзинками, горіхами, курагою чи конфітюром харчовим.

Глазур для паски
Глазур для паски

Дивіться відео, як зробити глазур:

Смачних Великодніх свят!

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Теги: LifeStyle Традиції Food and Drinks Поради Великдень Паска
Джерело: LifeStyle 24
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