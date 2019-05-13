Яка артистка заспіває гімн на фіналі Кубку України з футболу: відоме ім'я

Слідом за американськими артистами, які залюбки погоджуються на участь у спортивних подіях, співачка Barabanova (справжнє ім'я – Юлія Барабанова) виступить на фіналі Кубку України з футболу. Артистка урочисто заспіває гімн перед матчем.

У середу, 15 травня футболісти позмагаються за перемогу в фіналі Кубку України з футболу. Раніше завершальні спортивні поєдинки відбувались в Києві, Харкові, Дніпрі, Сумах, Полтаві та Львові. Однак у 2019 році матч проведуть на "Славутич-Арені", що в Запоріжжі.

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За традицією, перед початком фіналу Кубку України з футболу глядачі та спортсмени візьмуть участь у виконанні національного гімну. Допоможе їм у цьому співачка Barabanova, яка не приховує свого хвилювання від майбутнього виступу.

Я дуже вдячна долі за такий подарунок та шанс – виступити перед величезною аудиторією. Я не фанатка футболу, та коли перебуваю серед вболівальників, звичайно, мене охоплюють емоції. Насправді я дуже переживаю, мушу виправдати надію глядачів та слухачів. Це велика честь відкривати футбольний матч та ще й співати гімн України,

– розповіла Юлія Barabanova.



Юлія Barabanova виступить на Кубку України з футболу / прес-служба

Як відомо, співачка Barabanova нещодавно випустила новий трек із назвою "Весна" та готує до презентації новий кліп. До того, її сингл на пісню "Diva" посів почесне місце у топ-найкращих хітів України.

Слухайте пісню Barabanova – "Diva": аудіо